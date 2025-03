Iberdrola y Masdar ultiman una alianza de 5.200 millones de euros en un parque eólico marino de Reino Unido

Abu Dabi sigue su ofensiva para crecer en renovables a través de grupos españoles. Iberdrola ultima la venta a Masdar de una participación del 49% en el parque eólico marino de East Anglia 3, lo que supondría reforzar su alianza con el gigante emiratí para coinvertir 5.200 millones en esta instalación.

La entrada en funcionamiento de East Anglia 3 está prevista para el cuarto trimestre de 2026. Iberdrola prestaría servicios de operación, mantenimiento y otros servicios corporativos al activo. Masdar también apoyaría estas áreas durante la construcción y operación del parque eólico. La energética española ha declinado hacer comentarios sobre la operación.

El parque firma parte de un macrocomplejo eólico marina que, junto con East Anglia One North y East Anglia Two: East Anglia Hub, en el sur del Mar del Norte. En conjunto, estas instalaciones alcanzarán una capacidad de hasta 3.100 MW.

Iberdrola Amazon firma un nuevo acuerdo con Iberdrola para adquirir 159 MW de energía renovable de East Anglia Three

East Anglia Three será el mayor de los tres, con 1.400 MW, seguido de East Anglia Two con 900 MW y East Anglia One North con 800 MW.

East Anglia Three supondrá la creación de más de 2.300 empleos durante la construcción y el mantenimiento de 100 empleos a largo plazo durante la vida del parque eólico.

El proyecto contará 95 turbinas de Siemens Gamesa y, cuando esté en pleno funcionamiento en 2026, generará suficiente electricidad limpia para abastecer 1,3 millones de viviendas británicas. Se situará a 69 kilómetros de la costa de Suffolk.

Iberdrola firmó en marzo de 2024 un nuevo acuerdo con Amazon por el que adquiere 159 MW de energía renovable de East Anglia Three.

Iberdrola ha marcado un rumbo claro en su negocio de generación renovable para los próximos años: la eólica marina. En el último lustro, la multinacional española ha forjado alianzas estratégicas valoradas en más de 27.000 millones de euros, abriendo las puertas de sus buques insignia renovables a otros gigantes del sector energético.

La eléctrica tiene previsto invertir 15.500 millones de euros brutos hasta 2026 en el negocio de renovables. Más de la mitad de esta inversión se focaliza en eólica marina en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Las siguientes tecnologías por inversión son la eólica terrestre y la solar, el 28% y el 18% del total en renovables, respectivamente