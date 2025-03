Cientos de proyectos de baterías para almacenar energía, listos para su construcción en España y para ofertas de compraventa

Este año 2025 es el año de las baterías. Cientos de proyectos ya han llegado a la fase ready to build, es decir, es el punto en el que el proyecto ha obtenido todos los permisos necesarios para la construcción de la planta. Y con ello, el mercado de compraventa se ha disparado.

"En poco tiempo, se conocerán los detalles de muchas de esas adquisiciones", señalan los expertos de AleaSoft Energy Forecasting, consultora energética. De los 0,11 GW que están en operación, ya hay 10 GW con acceso y conexión y 17 GW que están en proceso de solicitud.

Si toda la capacidad solicitada llega a ponerse en operación, superaría los objetivos del PNIEC. El Plan Nacional de Energía y Clima actualizado contempla un objetivo de 22,5 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, de los cuales entre 7,7 GW y 11,7 GW serían para baterías y 4,8 GW para termosolar, mientras que el almacenamiento estacional, el bombeo, podría quedarse en los actuales 6 GW o alcanzar los 10 GW en los próximos cinco años.

Se duplicarían, incluso se triplicarían, las cifras que prevé el PNIEC, aunque el sector sabe que hay muchos proyectos que no llegarán a su fase final.

"La reducción del coste de los sistemas de almacenamiento en los últimos años ha hecho estas tecnologías más accesibles y rentables. A la par, la significativa reducción del LCOE (Levelized Cost of Electricity) de las tecnologías renovables ha convertido la hibridación con almacenamiento de energía en una opción competitiva", señalan desde la consultora.

Previsión de precios

El Informe del Mercado de Sistemas de Almacenamiento de Energía 2025 de Research And Markets señala que el tamaño de este mercado ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Crecerá de los más de 252.000 millones de euros en 2024 a más de 272.000 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2%.

Y se prevé que continúe haciéndolo en los próximos años. Alcanzará los más de 380.000 millones de euros en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,7%. El crecimiento durante el período de pronóstico se debe a la expansión del mercado y la demanda global, la creciente respuesta a la demanda y la gestión energética, la economía circular y la sostenibilidad, y los sistemas de energía híbridos.

Crecimiento de las baterías en Europa Invertia

Entre 2024 y 2028, el mercado europeo de almacenamiento de energía seguirá expandiéndose a una tasa de crecimiento anual superior al 35%. Se prevé que la cuota de mercado del almacenamiento de gran capacidad aumente del 21% en 2023 al 46% en 2028, alcanzando los 36 GWh. Se prevé que el almacenamiento de energía industrial y comercial crezca de forma constante durante este período, alcanzando el 25%.

Esta tendencia muestra que, si bien la tasa de crecimiento del almacenamiento de energía en los hogares se ha desacelerado, el crecimiento del almacenamiento de energía a gran escala compensará este déficit y promoverá la expansión continua del mercado.

Baterías rentables

Según Our New Energy (ONE), el país tiene una necesidad especialmente elevada de acelerar el despliegue de baterías.

Esto se vuelve aún más importante teniendo en cuenta la evolución del mercado hacia el scarcity pricing. Se trata de un mecanismo de mercado en el que los precios de la electricidad aumentan cuando la oferta es limitada y la demanda es alta, como en momentos de picos de consumo y escasez de generación renovable.

Esto incentiva la inversión, al permitir que los generadores obtengan ingresos adicionales en momentos de estrés en el sistema.

Las baterías optimizan la eficiencia del mercado sin eliminar el scarcity pricing y los incentivos a la inversión que genera. Permite seguir incentivando el despliegue renovable, pero de manera que no se generen impactos extremos en los precios que perjudiquen a los consumidores.