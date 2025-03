Endesa avanza hacia el fin del gas: recortará un 30% sus compras al dejar vencer contratos con Nigeria y Qatar

El negocio del gas en Endesa tiene fecha de caducidad en 2040. Aunque su retirada será progresiva, se prepara para dar un paso clave en este cometido. En concreto, entre 2025 y 2026, la compañía energética reducirá en más de un 30% sus volúmenes de gas contratado, al dejar expirar acuerdos vigentes con Nigeria y Qatar.

Como parte de su estrategia de descarbonización, Endesa pondrá fin este año a un contrato con Qatar que supone un volumen de 1.000 millones de metros cúbicos de gas (1 bcm) y, en 2026, hará lo mismo con otro acuerdo en Nigeria, de otros 1.000 millones de metros cúbicos.

De este modo, en línea con lo señalado por Marco Palermo, director financiero de Endesa, durante la presentación de resultados anuales, la eléctrica reducirá su volumen total de contratos de gas de 6.000 a 4.000 millones de metros cúbicos en los dos próximos ejercicios.

Más a largo plazo, entre 2035 y 2038, dejará caducar el resto de acuerdos que tiene con Argelia y con Estados Unidos. "Creemos que los clientes se están electrificando", aseguró Palermo la semana pasada. En los últimos años, se ha registrado un gran volumen de solicitudes de acceso y conexión de demanda a la red de distribución.

Los últimos datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) revelan que en 2024 se registraron solicitudes por un total de 67 gigavatios (GW), lo que equivale al 40% del total de la potencia contratada actualmente en España (178 GW).

"Los requerimientos de capacidad de conexión provienen de nuevas industrias que no quieren consumir gas. Otra cuestión es si contamos con la infraestructura necesaria para suministrarles esta energía", dijo el director financiero de la compañía.

Desde Endesa apuestan por un menor consumo de los clientes. "Lo mismo ocurre con los ciclos combinados. No queremos creer que el futuro, en el que apagamos las nucleares, esté marcado por un aumento del consumo de gas como respuesta a un crecimiento constante de la demanda", aseveró.

El negocio de Endesa depende en gran medida del suministro estable de grandes volúmenes de gas natural tanto para consumo propio como para su comercialización. Pero el gas ha perdido peso en los distintos negocios de Endesa en 2024. El último año, los ciclos combinados fueron responsables del 22,5% (13.473 GWh) de su producción eléctrica en España, frente al 26,5% de 2023.

Además, el grupo vendió 62.170 GWh de gas a terceros, un 4,2% menos que en 2023. En el mercado minorista de gas, Endesa cuenta con 1,8 millones de clientes, un 2,8% menos que el año anterior.

Riesgos de los contratos

Para dar respuesta a la demanda actual de sus clientes, Endesa ha firmado contratos de suministro de gas natural que incluyen cláusulas take or pay, que obligan de forma vinculante a adquirir el combustible comprometido. En consecuencia, aunque no se retire, se devenga la obligación de pago.

Además, esto genera ciertos riesgos. "Los términos de estos contratos se han fijado a partir de ciertas hipótesis de necesidades futuras sobre demanda de electricidad y gas. Una desviación de las hipótesis contempladas podría dar lugar a la obligación de comprar más combustible del necesario o de vender el exceso en el mercado a precios existentes", apunta Endesa en su informe financiero anual.

Asimismo, Endesa se encuentra "expuesta al riesgo de tipo de cambio", fundamentalmente en relación con los pagos que debe efectuar en los mercados internacionales para la adquisición de gas natural, donde los precios de

estas materias primas suelen estar denominados en dólares estadounidenses.

A esto se suma el efecto agravante de que los contratos de suministro de gas "se encuentran en zonas con riesgo geopolítico relevante que pudiese materializarse en la interrupción del suministro", advierte en su balance. Además, en el caso de las centrales de los territorios no peninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), "coinciden una situación de aislamiento geográfico y una fuerte dependencia de los combustibles líquidos", añade la eléctrica.

Laudos de Endesa

En noviembre de 2023, Endesa sufrió el revés en Qatar. Precisamente, debido al arbitraje sobre un contrato de aprovisionamiento a largo plazo de gas natural licuado (GNL), que le supuso el abono de unos 530 millones de euros.

Y en Nigeria tuvo otro frente abierto, por valor de unos 600-700 millones de euros, que terminó resolviéndose a finales de 2024 con la decisión a su favor del tribunal.

Ahora, se enfrenta a otro nuevo arbitraje por un contrato de GNL. Aunque la compañía no ha revelado el contrato al que afecta, estima que podría suponer una petición de indemnización de unos 300 millones de euros.