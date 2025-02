Corredor (Redeia): "No está en riesgo la seguridad de suministro eléctrico por el calendario de cierre nuclear"

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha negado que "a día de hoy" esté en riesgo la seguridad de suministro del sistema eléctrico con el calendario de cierre previsto del parque nuclear que se acordó en 2019, y que prevé la clausura de todas las plantas entre 2027 y 2035.

"A día de hoy, evidentemente no. Evidentemente no hay riesgo", aseguró Corredor en rueda de prensa.

Pero añadió que, de todas maneras, cuando llegue el momento de iniciar ese cierre -en 2027 con Almaraz I- el operador del sistema, Red Eléctrica, deberá hacer el informe que se le solicite por el Gobierno para analizar la situación concreta en ese instante.

"Pero somos neutrales y contamos con toda la generación que hay en España", afirmó la presidenta de Redeia, que indicó que, a día de hoy, no se ha solicitado por el Ministerio ningún informe al respecto por parte del operador del sistema.

A este respecto, subrayó que hay información clara y pública "a disposición de todo el mundo" en la que se actualizan los datos del sistema analizando su cobertura móvil y que la "transparencia es absoluta y total".

"Los informes hasta ahora garantizan la seguridad de suministro en España y se irán actualizando con arreglo al calendario", destacó.

"El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es una foto a 2030 pero no es una foto fija, cada año se van incorporando renovables, almacenamiento... Pero no hay nada nuevo, ningún informe sobre la mesa. Hay un calendario aprobado por las empresas propietarias que pone una fecha de inicio de cierre en2027, pero no hay ninguna novedad con respecto a lo previsto en 2019", destacó.

"La única novedad es que el PNIEC se ha actualizado con una serie de objetivos a 2030", manifestó, advirtiendo que se ha ido cerrando el carbón y "no ha pasado nada".

Respecto a la Comunidad de Madrid, indicó que es un territorio "muy intensivo" en consumo energético y "nada intensivo" en producción. "Recibe afluencia energética de todas las comunidades limítrofes y no hay ningún riesgo de suministro para la Comunidad de Madrid", aseveró.