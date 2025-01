REE subsana el "error" de un precio eléctrico de casi 1.000 euros en Año Nuevo: por qué hay estas subidas y cuándo

No es la primera vez que en un día determinado y a una hora determinada, el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), tiene que activar lo que se llama los servicios de ajuste del sistema (SAS).

Eso es lo que pasó hace poco más de 24 horas, en Año Nuevo, a las 9 de la mañana y a las cinco de la tarde. Pero lo que hizo excepcionales estos episodios fue su alto coste: casi 1.000 euros/MWh, es decir, 964,88 euros/MWh y 802,97 euros/MWh respectivamente.

Sin embargo, la historia tiene poco recorrido. Poco después de conocerse lo ocurrido, REE revisó el procedimiento y subsanó la situación. "Se trata de un error de uno de los sujetos del mercado", dijo.

Horas después, las cifras se corregían en la web de esios, un sistema de información a tiempo real y público del operador, para el cálculo de la factura de los consumidores acogidos a la tarifa regulada o PVPC. Por tanto, de los 964,88 euros/MWh se rebajó a 305,46 euros/MWh y de los 802,97 euros/MWh se pasó a 120,28 euros/MWh.

Al conocer el error involuntario del sujeto de mercado, el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó rápidamente la actualización del precio. En la misma tarde de este jueves (en torno a las 18:20 horas), se subsanó el error. Los consumidores cuya factura esté ligada al precio regulado de la luz no tendrán que asumir ningún coste adicional.

Días y horas festivas

"Es un hecho puntual y que hasta que no se desarrolle un mercado de reserva de capacidad para aprovechar con el almacenamiento del exceso de energía renovable en las horas centrales del día podemos tener estas situaciones", señala a este diario el experto Joaquín Coronado Galdos, presidente de Build to Zero.

Pero que se trate de un hecho puntual no significa que esté aislado. "No es excepcional que, por un cúmulo de circunstancias, el sistema se quede sin reserva de potencia. Lo que ocurrió en Año Nuevo es efecto de ajuste de oferta y demanda en tiempo real".

Se trata de algo que suele pasar en días donde es más difícil calcular la demanda, como los domingos, los festivos y en un horario determinado.

"¿Por qué ha ocurrido a las 9 de la mañana y a las cinco de la tarde? Porque es cuando empieza y deja de producir la solar, son pequeñas variaciones que se notan mucho", comenta el experto.

"Las rampas de subida y bajada de generación eléctrica fotovoltaica son cada vez más difíciles de predecir, y, por tanto, hay una mayor inestabilidad en el sistema", explica a este diario Galdós.

"Es un hecho curioso de cómo funciona el mercado, algo anecdótico, pero es importante recordar que, aunque se han pagado casi 1.000 euros/MWh, el valor del mercado puede llegar hasta los 22.978 euros/MWh, que es lo que estaría dispuesto a pagar el mercado para no dejar de tener suministro".

Respuesta de la demanda o SRAD

Esa cifra, 22.978 euros/MWh es el valor establecido para el VOLL (value of lost load, o el valor de la carga perdida) en España, una medida cuantitativa de la disposición de los clientes de electricidad a pagar por la seguridad del suministro.

En 2024 la subasta de capacidad para la industria, lo que se conoce como SRAD o servicio de respuesta activa de la demanda, puso el tope en esa cantidad.

Es decir, es el tope de dinero por el que una industria (que participe en esas subastas) está dispuesta a bajar o detener el consumo eléctrico entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año determinado.

Durante años, esa subasta estaba pensada para la industria electrointensiva y se conocía como servicio de interrumpibilidad, de tal manera que aquella industria que participaba estaba obligada a parar su consumo eléctrico si el sistema eléctrico así lo requería. Ahora también comercializadoras y consumidores pueden participar en el servicio con una demanda de al menos 1 MW.

Para entender este sistema, "habría que preguntar a los españoles si prefieren que REE corte el suministro eléctrico durante unas horas, o si repartimos un coste puntual en una hora determinada de un día del año y asegurarnos de que vamos a tener luz", concluye el experto.