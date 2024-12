La eólica avisa que sin subastas para parques 'offshore' en España, su industria perderá el liderazgo mundial

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha alertado sobre el ritmo insuficiente de instalación de nueva potencia eólica para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030. "Si la eólica no cumple, España no cumple, y si no cumple, tampoco lo hará Europa", ha dicho Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, durante la presentación del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España en 2023.

Y especialmente si no se lanzan las subastas para energía eólica marina, una tecnología clave para España si se quiere mantener el liderazgo de toda la cadena de valor de este sector a nivel mundial.

"Necesitamos activar las subastas offshore desde el punto de vista industrial. Hasta ahora nuestra industria se está beneficiando del desarrollo en el norte de Europa, pero si no conseguimos un mercado nacional, no traccionará y por tanto, perderemos competitividad", ha advertido. "Si no hay regulación, nadie puede desarrollar este tipo de instalaciones".

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe elaborado en colaboración con Deloitte, que ha destacado también los indicadores que caracterizan a la eólica como una tecnología vertebral para el progreso socioeconómico a nivel nacional.

En este sentido, en el estudio se ha recogido que España debe acelerar "significativamente" el despliegue de nueva potencia eólica para cumplir con el PNIEC, ya que la instalación anual está "muy lejos" de cumplir con los objetivos fijados.

El 24% del mix

A pesar del bajo ritmo de instalación mencionado, Márquez ha mencionado que la energía eólica representa, con más de 30,5 gigavatios (GW), el 24% del mix energético en términos de potencia y cubre ya el 25,6% de la demanda eléctrica, "consolidándose como la primera tecnología eléctrica de España".

En cuanto a la contribución total del sector eólico al Producto Interior Bruto (PIB), sumando directa e indirecta, el sector eólico alcanzó los 3.791 millones de euros, un 0,31% del PIB en España. Además, el sector emplea a 35.741 personas (19.421 empleos directos y 16.320 empleos indirectos).

España es aún el segundo país de la UE y el sexto del mundo por potencia instalada, además de ocupar el quinto lugar como exportador mundial de aerogeneradores en 2023.

En relación a su despliegue territorial, Márquez ha comentado que la eólica tiene "amplia presencia" en el territorio, con Castilla y León posicionándose como la primera comunidad en generación y potencia instalada, mientras que Aragón alcanza el segundo puesto y encabeza la instalación de nueva capacidad en 2023.

En particular, 868 municipios en 16 de las 17 CCAA cuentan con parques eólicos, que suman un total de 1.371 parques eólicos en el país, según la AEE.

Sin embargo, reconoce que "nos preocupa mucho el escenario en Galicia", con 2,6 GW paralizados con todas las autorizaciones administrativas, pero pendientes judicialmente de la autorización de construcción.

Cargas fiscales

Márquez ha puesto de manifiesto que el sector eólico continúa soportando una carga fiscal "importante", concretamente de unos 578 millones de euros.

"El sector eólico es un sector que contribuye mucho; pagamos prácticamente el doble de impuestos y tributos que en costes de personal", ha advertido el director general de la AEE, quien ha precisado que se trata de un 46% más.

Así, Márquez ha mostrado su preocupación por los nuevos tributos impuestos relacionados con la generación de riqueza en el sector, y ha explicado que están basados en unas ganancias debidas a un período de altos precios de la energía eléctrica que no se van a mantener.

En este sentido, el informe recoge que la generación eólica tiene efecto reductor sobre los precios de la electricidad y sobre los propios ingresos del sector, en concreto, 20,41 euros/MWh en el mercado mayorista solo en 2023. Es decir, que ha permitido ahorrar a los consumidores españoles 4.685 millones de euros.