De precio negativo a más de 170 euros: España recupera los PPAs renovables, solo Grecia firma más con las tecnológicas

Ni por exceso, ni por defecto, sino por la alta volatilidad del mercado eléctrico. Eso es lo que está reactivando el mercado de los PPAs ('power purchase agreement' por sus siglas en inglés) o contratos bilaterales a largo plazo de electricidad renovable entre un generador y un consumidor en los países de la Unión Europea.

Y eso es lo que está ocurriendo en España. Tanto es así que sólo en noviembre, ha vuelto al pódium de los ganadores, únicamente superado por Grecia. Así concluye el informe mensual que realiza Our New Energy (ONE) sobre este mercado.

"El mercado europeo de PPA en noviembre de 2024 está impulsado exclusivamente por PPA corporativos en términos de volúmenes, con el mayor firmado en Grecia", señala la consultora en el informe.

Y Amazon, Google y Microsoft están en el medallero de la mayor capacidad contratada en todo el Viejo Continente, especialmente con fotovoltaica. Porque en los últimos 48 meses, la mayoría de las energéticas que han estado firmando PPA, lo han hecho con proyectos de generación de energía solar fotovoltaica.

El año 2024 ha marcado un récord en porcentaje de PPA corporativos firmados, un 88%, también en 1.132 transacciones realizadas y en número anual de transacciones respecto a 2020, 2021 y 2022.

PPAs firmados en los últimos cuatro años ONE

Unas cifras que contrastan con las previsiones que se estaban haciendo a principios de año. Por ejemplo, según el informe de LevelTen Energy, en el primer trimestre de 2024, los precios de los PPA disminuyeron un 5% en toda Europa debido a los precios moderados de la electricidad al por mayor en todo el continente respecto a las previsiones del 2025.

Y según Pexapark, en el primer trimestre de 2024, los precios de los PPA en Europa cayeron una media del 15% en comparación con el trimestre anterior.

Grecia, España y Portugal

Según el ranking de ONE, Grecia se ha coronado con el primer puesto en noviembre, al haber sumado 360 MW de capacidad contratada, por el acuerdo entre Aer Soleir y Amazon de electricidad proveniente de parques eólicos.

Le sigue España, con 234 MW fotovoltaicos, por el PPA firmado entre Bruc Energy y Ahold. En el puesto número tres, est Iberdrola en Portugal, con 60 MW híbridos solar y eólico con Gres Panaria, una industria cerámica.

En la lista también aparece Boralex y Saint-Gobain en Francia, con 58 MW también híbridos; Shell Energy y LyondellBasell en Países Bajos, con 54 MW solares; y Neon con Equinix en Italia, con 53 MW fotovoltaicos. En el puesto número 10 aparecería España con un acuerdo entre Alter Enersun y Atlantic Cooper con 25 MW solares.

En total, la suma de todos los PPAs por países alcanzó los 994 MW firmados, con un tamaño medio de 75 MW cada acuerdo.

Top vencedores y compradores

En el medallero de vendedores de energía con PPAs, este mes de noviembre triunfa Engie, con 693 MW, seguido muy de cerca por Iberdrola, con 691 MW firmados. Detrás está EDP Renovables (490 MW), Shell&Eneco (478 MW), la alemana RWE (316 MW), la española Bruc (297 MW), la también alemana Encavis (295 MW), Renewable Power Capital (287 MW), la danesa European Energy (251 MW) y la sueca Vattenfall (241 MW) firmados.

En el de los compradores lideran las grandes tecnologías multinacionales: Amazon, Google y Microsoft, la primera con 1.693 MW, la segunda con 833 MW y la de Bill Gates con 441 MW.

El resto corresponde a Saint-Gobain (296 MW), los supermercados británicos Tesco (289 MW), LyondellBasell (285 MW), Energize Program (279 MW), Nestle (233 MW) y Alcampo (228 MW).