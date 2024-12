España dispara su dependencia del gas de Argelia en 2024: supera las importaciones de EEUU y Rusia juntos

España aumenta su dependencia del gas de Argelia. En los once primeros meses de 2024, las importaciones de combustible argelino alcanzaron el 38,7% del total que llega al país, lo que representa un aumento de diez puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2023. Niveles que no se registraban desde 2021.

Los envíos de Argelia (121.438 GWh) ya superan a los de Rusia y Estados Unidos juntos (120.791 GWh), según los datos del Boletín Estadístico de Enagás. De hecho, en los dos últimos meses con datos disponibles, sus importaciones han representado alrededor de la mitad de todo lo que llega a España.

Un total de 75.859 GWh de gas fueron enviados a España a través del Medgaz, el gasoducto que conecta Argelia con España. Mientras, los otros 18.131 GWh desembarcaron como gas natural licuado (GNL).

España y Argelia mantienen una relación energética cercana, aunque también ha estado marcada por altibajos políticos. Hace dos años, el cambio de postura de España al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y apoyar el plan de Rabat provocó una crisis diplomática con Argelia, que defiende la independencia del Sáhara.

Como consecuencia, Argelia impuso restricciones comerciales a España, lo que afectó al suministro de gas. Si bien el país no cortó los flujos hacia España, sí suspendió el acuerdo relativo al gasoducto Magreb-Europa, que transportaba gas desde Argelia a España, pasando por Marruecos.

En 2023 Argelia comenzó a suavizar su postura, reanudando las relaciones diplomáticas con España y nombrando un nuevo embajador en Madrid. Finalmente, levantó todas las restricciones comerciales.

El pasado mes de noviembre, el 45,9% del gas que llegó a España provino de Argelia, frente al 27,6% del mismo periodo en 2023.

Rusia gana peso

Rusia se ha consolidado como el segundo mayor proveedor de gas de España en 2024, y se encamina a otro año récord. En los primeros nueve meses del año, el gas ruso representó el 21,3% de todas las importaciones, superando el 18,1% registrado en 2023.

La mayor parte de este gas proviene de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa rusa privada Novatek, con participación de capital europeo y de otros países.

Tras la invasión de Ucrania en 2022, España, junto con Bélgica y Francia, se convirtió en uno de los principales puntos de entrada para el GNL ruso en Europa, luego de que Vladímir Putin redujera el suministro a través de gasoductos.

Rusia utilizó el gas como una herramienta de presión, manipulando los mercados con interrupciones deliberadas, aprovechándose de la vulnerabilidad de la Unión Europea y sus Estados miembros debido a su dependencia energética. Además, empleó los ingresos del gas para financiar su guerra en la frontera europea.

Aunque Europa ha logrado reducir su dependencia, el gas ruso sigue siendo relevante para el suministro energético de muchos países del continente.

A finales de junio, los países de la Unión Europea aprobaron formalmente el decimocuarto paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de abordar lagunas existentes y reforzar las penalizaciones previas.

Este nuevo paquete incluyó, por primera vez, medidas contra las exportaciones de gas rusas, buscando reducir los ingresos obtenidos del gas natural licuado. La principal medida es la prohibición de los transbordos (transferencia de cargas de un barco a otro) en los puertos de la UE hacia países fuera de la comunidad.

No obstante, las restricciones no afectan a las importaciones de GNL ruso a la Unión Europea, por lo que no se prevén impactos en los precios del gas ni en la seguridad del suministro.

EEUU y el resto

Estados Unidos desciende un puesto en 2024 y se convierte en el tercer mayor proveedor de España. Entre enero y noviembre, el gas estadounidense supuso un 17,2% del total, frente al 21,6% de 2023.

Mayor caída registra la entrada de combustible de Nigeria, que en el presente ejercicio representa una cuota del 6,8%, frente al 13,9% del año pasado. Le siguen Francia (4,9%), Portugal (3,7%), Qatar (3%) y Congo (1,1%).