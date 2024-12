El mercado eléctrico dibuja precios cero el 10% de las horas de 2024 y apunta a tres años en cifras similares

España ha registrado este año más de 1.100 horas con precios de la electricidad a cero euros o en negativo. Más del 10% del cómputo total de 2024. En concreto, se contabilizan 830 horas con precios cero y unas 270 por debajo de este umbral.

¿El motivo? La descarbonización del sistema eléctrico está avanzando a ritmos distintos en la generación y en el consumo. Mientras la capacidad renovable crece a buen ritmo, la demanda lleva años estancada, lo que provoca una saturación de oferta renovable y empuja los precios a cero o incluso negativos.

Para Juan Bogas, director de Seguimiento del Mercado en Omie, "vamos a tener dos o tres años malos en los periodos de primavera, de baja demanda y fines de semana", aseguró en el VII Congreso Nacional de Energías Renovables, organizado por la patronal APPA.

APPA Renovables Las renovables supusieron un ahorro neto récord en el sistema eléctrico de 9.575 millones en 2023

La tendencia se mantendrá "hasta que sectores como los centros de datos y otras industrias con alta demanda energética absorban este excedente", apuntó.

Entre 2020 y 2023 se han formulado solicitudes para conectar a la red de distribución más de 55.000 megavatios (MW) de demanda, según datos de datos Aelec y UFD. Sólo en 2023 hablamos de unos 30.700 MW (entre los que destacan más de 11.117 MW de centros de datos). Pero la irrupción de los proyectos de demanda eléctrica tardará años.

El problema de los PPAs

Uno de los mayores impactos de la situación actual del mercado eléctrico, caracterizado por precios cero y alta volatilidad, se refleja en las dificultades para firmar contratos de energía a largo plazo (PPAs).

Estos contratos son acuerdos clave entre productores de energía y compradores para asegurar precios estables y predecibles, lo que es especialmente importante para financiar proyectos de generación renovable, como parques eólicos o solares.

Según el último informe sobre el mercado de PPAs de la consultora energética LevelTen Energy, relativo al segundo trimestre de 2024, los precios de los contratos solares en España alcanzaron el precio P25 solar más bajo de Europa, con 38,50 euros/MWh.

Tras anotarse una caída del 15% interanual, LevelTen advirtió de que los desarrolladores solares españoles podrían estar alcanzando el "suelo" en cuanto a los precios de oferta de los PPAs.

La consultora alerta que es posible que los precios de los PPAs no puedan bajar mucho más sin que los desarrolladores de energía solar pierdan la capacidad de cubrir sus costes de desarrollo y obtener los márgenes de beneficio necesarios para justificar nuevas inversiones en el sector.

Con todo, el operador del mercado eléctrico nacional y los expertos del sector de la producción eléctrica confían en que se trata de una situación temporal, a la que los actores del mercado lograrán adaptarse.

Llamado a la 'calma'

Los precios cero no son algo nuevo. En 2013 ya se registraron 478 horas con precios cero. Con todo, entre 2015 y 2021 no se presentó este fenómeno en ninguna ocasión. "La clave está en analizar el mercado desde una perspectiva de largo plazo". Aunque los precios cero son un problema, "no es tan grande como parece", dijo Juan Bogas.

El experto también descartó la necesidad de medidas regulatorias estrictas para abordar esta situación, argumentando que "el mercado se autorregula perfectamente".

Según Bogas, la solución está en la flexibilidad de la demanda y la capacidad de adaptarse a los patrones de consumo. "Hace años, incentivábamos que la industria operara por la noche debido a la menor demanda doméstica; ahora, las horas nocturnas tienen precios más altos que las horas centrales del día. Hemos invertido esa curva de pato", señaló.

En términos legales, Luis Pérez de Ayala, socio de Cuatrecasas, destacó que la litigiosidad en torno a los PPAs no ha crecido significativamente. Sin embargo, admite que "a alguna de las partes firmantes les empieza a apretar el zapato".

Esto pone de relieve la importancia de cláusulas específicas para precios negativos, que ya son comunes en el mercado español, aunque todavía es un sector relativamente joven, con apenas ocho años de desarrollo.