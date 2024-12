Las renovables consideran "fundamental" tener estabilidad jurídica y regulatoria para objetivos del PNIEC

El sector renovable ha considerado la necesidad de contar con "estabilidad jurídica y regulatoria" como algo "fundamental" para abordar los desafíos que supone alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030.

En la inauguración del VIII Congreso Nacional de Energías Renovables organizado por APPA Renovables, el presidente de la asociación, Santiago Gómez, señaló que cambios regulatorios como los que hubo en el pasado del régimen retroactivo RECORE o, más recientemente, la intervención en el mercado eléctrico, "son circunstancias que no deben pasar".

A este respecto, subrayó que el PNIEC estima que el 82% de los 308.000 millones de euros de inversión para esta década que recoge serán acometidas por el sector privado. "Esto quiere decir que el sector privado acometerá 252.000 millones de inversión, casi un cuarto de billón de euros", dijo.

Así, calificó de "titánico" el reto que representa para el sector incrementar en un 30% la generación renovable en los próximos 6-7 años, especialmente con desafíos como los que se han visto en este ejercicio de las horas a precio cero o negativo o los desequilibrios entre la oferta y la demanda, "que deberemos corregir en un futuro", recalcó.

"Los diagnósticos de estos desequilibrios parecen que están claros, pero no contamos aún con un Plan Nacional de Electrificación o planes específicos para que los sectores del transporte, el sector gasista o industrial hagan su parte en la descarbonización mediante electrificación, el uso de biocarbonantes o de biogás", aseguró.

Galicia

Por otra parte, Gómez advirtió de la amenaza que está viviendo el sector en Galicia para la energía eólica, que se está viendo amenazada por los planes que está planteando el Ejecutivo regional.

No obstante, consideró que esas inversiones "seguramente no peligren", ya que si no se hacen en un sitio "se harán en otras geografías".