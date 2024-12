España corre riesgo de apagones en 2030 por el cierre nuclear, el incierto futuro de los ciclos y el complejo objetivo renovable

El cierre de las centrales nucleares está ya en tiempo de descuento. En noviembre pasado, la primera en cerrar, el reactor 1 de Almaraz (Cáceres), debería haber solicitado la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear, lo que apunta a que el calendario sigue su curso.

Y en ese camino, hay quien duda de si peligra la seguridad de suministro. "Si se han aprobado los objetivos del PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) a 2030, han necesitado primero el visto bueno de Red Eléctrica, como operador del sistema, así que, en principio, no hay ningún problema, y por tanto, no afectaría que se cerraran las nucleares", explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector energético.

Sin embargo, "todo apunta a que las previsiones del PNIEC en capacidad renovable, almacenamiento y, muy probablemente mantenimiento en ciclos combinados, va a ser muy difícil cumplir".

Especialmente será alcanzar los objetivos en bombeo hidráulico -que se necesitan muchos años para construirlos- o los de eólica -cuyos objetivos anuales van muy retrasados-.

Para el año 2030 el Gobierno espera que España alcance los 62 gigavatios (GW) de potencia eólica instalada, con 3 GW correspondientes a eólica marina. "Con esos objetivos, se prevé que se añadan más de 30 GW de potencia nueva en los próximos seis años, pero el año pasado sólo se instalaron 607 MW, y 1 GW en lo que va de 2024. No da tiempo".

Almacenamiento y gas

También está difícil el almacenamiento. "Es posible que se instalen baterías en tiempo récord, si la financiación, los incentivos y la regulación abren la puerta a todos los proyectos que están sobre el papel, pero los bombeos hidráulicos, por su envergadura, necesitan mucho tiempo, y no se están haciendo para cumplir con el PNIEC", añaden las mismas fuentes.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé que se instalen 6 GW de almacenamiento (3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterías). "REE está asumiendo que no va a haber riesgo de suministro eléctrico con un escenario que no pinta que se vaya a producir".

En este cóctel también faltarían las interconexiones. En el PNIEC se incluye el proyecto de interconexión con Francia por el Golfo de Vizcaya, pero se prevé que se ponga en funcionamiento en 2035.

Y por último, "si tenemos en cuenta cómo está actualmente el mix eléctrico, de los 25 GW de ciclos combinados que tenemos en España, y que se quieren mantener hasta 2030, más de 17 GW están fuera del mercado de generación porque la nuclear está produciendo al 100%", puntualizan.

Y cuando no son las nucleares, es la eólica, y si no, la fotovoltaica, ¿va a ser rentables los ciclos si no producen? "Existe una paradoja: los ciclos combinados son indispensables para la estabilidad del sistema, pero el mercado actual no garantiza su viabilidad económica a largo plazo", decía Daniel Fernández, director de Regulación de Engie, en el I Observatorio de la Energía de EL ESPAÑOL.

Las plantas de gas llevan tres años acumulando resultados netos negativos y que "sin señales claras del mercado o una regulación adecuada, esta situación es insostenible".

'Apagones' en 2025

Y como colofón a este panorama, el informe 'European Resource Adequacy Assessment' (ERAA) de Entso-e, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, apunta a que en 2025 podrían faltar 6,7 horas de suministro eléctrico en España.

"REE dio una pista en la primavera pasada cuando los precios en el mercado mayorista estaban muy bajos o negativos. Los operadores de las centrales de Ascó y Vandellós no les rentaba seguir produciendo, y REE les dijo que no podían parar".

Las centrales nucleares Ascó I, Ascó II y Vandellós II sumaron durante el año 2023 una producción bruta de 23.385,930 millones de kWh, lo que representa hasta el 59% de la energía consumida en Cataluña, según datos de REE.

"En el caso de Almaraz, nunca ha ocurrido. Extremadura cuenta con mucha potencia renovable instalada, pero si en los próximos años sigue la demanda tan deprimida, no pasaría nada, el problema es que se espera que no sea así", concluyen.