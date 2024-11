Mesa de debate de Coches eléctricos: ¿por qué no despega el sector? del I Observatorio de la Energía de El Español Sara Fernández

Las matriculaciones de vehículos eléctricos no terminan de despegar, una tendencia que se lleva manteniendo desde hace ya muchos meses y que preocupa al sector. Pero ¿por qué no se venden más coches eléctricos?

"El principal freno de la falta de despegue del vehículo eléctrico en España es que el Gobierno no se lo toma en serio", ha dicho Eduardo Dívar, director general de Kia España, durante la mesa de debate sobre el coche eléctrico en el I Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia,

"Todavía no sabemos si el 1 de enero vamos a tener un nuevo Plan Moves, es decir, a un mes para que termine el año no conocemos el tipo de ayudas y cómo se van a conceder, y eso no anima a la compra de un vehículo", ha añadido.

"Hay mucha desinformación de los consumidores sobre los vehículos eléctricos y muchos mitos", señala por su parte, Daniel Ortiz Noval, director de Movilidad Eléctrica de Endesa.

"Incluso, dependiendo en qué ciudad vivas, también influye en la toma de decisiones de compra de un vehículo, por eso, es importante unificar las leyes que hay en movilidad por toda España".

Porque, en su opinión, "ni la infraestructura es un problema, pese a la creencia que hay en la sociedad, ni tampoco la autonomía para el desplazamiento medio que hacen los conductores", añade.

"Se puede viajar perfectamente por toda la geografía española", apunta por su parte Eduardo Dívar.

6. Mesa redonda. Coches eléctricos: ¿por qué no despega el sector?

"Pero primero, habría que tener un mapa de potencia en España. En el 2018 desde Kia España anunciamos una red de recarga superrápida en nuestra red de concesionarios. Sin embargo, a día de hoy, solo hemos podido conseguir instalar nueve puntos de recarga por los retrasos burocráticos".

Un verdadero cuello de botella para el sector son los tiempos que se necesitan para la gestión administrativa a la hora de solicitar un punto de acceso y conexión a la red eléctrica y poder instalar la potencia que necesita cada infraestructura.

Un mejor producto

"Las distribuidoras también tienen que tener su parte de trabajo. Hay muchas iniciativas para mejorar la situación, por eso debemos trabajar en un escenario donde optimizar los tiempos", ha apuntado el responsable de Kia.

Por su parte, Jorge Muñoz, director de Smart Mobility de Iberdrola, ha querido romper una lanza por la industria del vehículo eléctrico.

"Hoy por hoy, ya es un producto mejor que el vehículo de combustión, su conducción es más agradable, más potente, mucho más tecnológico y con más funcionalidad".

Aún así, reconoce que "hay un problema de miedo de los potenciales clientes a lo desconocido, mucho mito con las baterías -que duran más que un chasis, por ejemplo-, y también con la supuesta falta de puntos de recarga en carretera".

Muñoz señala que "España está cerca de los 40.000 puntos de recarga, y de hecho, ya se pueden hacer viajes largos, pero la gente no es consciente". Más aún, "la infraestructura crece mucho más que la venta de vehículos eléctricos".

En este punto, agrega Daniel Ortíz de Endesa que "incluso, hay una ley que dice que debe haber una señalización en las carreteras donde hay un punto de recarga. Pero no se cumple esa obligación. Por tanto, la percepción de los consumidores es que apenas hay infraestructura disponible"

Respecto al precio de los vehículos, Jorge Muñoz de Iberdrola concluye que "puede que ahora los coches eléctricos sean un poco más caros que los de combustión, pero en un futuro cercano serán incluso más baratos".