Se abren paso los proyectos de captura y almacenamiento de CO2 en España: la Región de Murcia es el primer destino

La Región de Murcia podría convertirse en la región pionera en desarrollar proyectos de captura y almacenamiento de CO2 (CCS por sus siglas en inglés) en España.

No sólo cuenta con polos industriales de altas emisiones de dióxido de carbono, sino que además hay ubicaciones idóneas desde el punto de vista geológico para albergar depósitos subterráneos de CO2 y capacidad renovable, sobre todo solar fotovoltaica, que alimenta todo el proceso (bombas, inyección, etc.) con energía limpia.

Al menos esa es la conclusión de los estudios llevados a cabo por la plataforma Carboncause, una iniciativa propiedad de la firma de capital riesgo Nexwell Group, que se constituyó por exaltos directivos del desarrollador de plantas fotovoltaicas Sonnedix (JP Morgan) y que espera superar este año 1 GW operativo en el país.

"Las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 son claves para la transición energética y la lucha contra el cambio climático", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia responsables de Carboncause.

"No venimos del sector oil & gas, sino que nuestra cultura es la de promover las energías renovables, y estos proyectos serán esenciales para que las industrias que no pueden descarbonizarse al 100%, como acereras, cementeras, etc., tengan una solución".

Falta regulación

El desarrollo de proyectos CCS ha aumentado en los últimos siete años, según Global Status of CCS 2024 report at a glance de Global CCS Institute. La capacidad de captura operativa está en camino de duplicarse a medida que las instalaciones en construcción entren en funcionamiento.

La cartera de proyectos de CCS de 2024 se encuentra en niveles récord tanto en cantidad de instalaciones como en capacidad de captura de CO2.

Sin embargo, en España no hay ningún proyecto en fase comercial, sólo proyectos en cartera y algún experimental. "Falta regulación, la incertidumbre paraliza las inversiones, aunque hay mucho apetito de participar en este tipo de proyectos", continúa desde Carboncause.

"Si desde las políticas europea o española hubiera señales de precio para la gestión del CO2 o se contara con algún tipo de incentivos, como contratos por diferencia o una estabilidad en los precios del mercado europeo de derechos de emisión (ETS EU), este sector se desarrollaría más rápido".

Tipos de CCS

Según Global CCS Institute, la colaboración público-privada tiene que ser crucial. Las iniciativas gubernamentales multilaterales y otras asociaciones público-privadas aumentan la ambición y hacen avanzar la captura y almacenamiento de carbono. La colaboración del sector privado en todas las industrias está acelerando la innovación y el desarrollo de proyectos.

Actualmente, hay un número récord de proyectos en cartera de CCS. Hay 50 instalaciones de CCS en funcionamiento en todo el mundo, a los que hay que añadir 44 en construcción y 534 en desarrollo. En 2023, se incorporaron 237 instalaciones en cartera, lo que supone un aumento del 60% interanual.

Hay 79 instalaciones de captura en funcionamiento o en construcción en industrias como la bioenergía o etanol, el cemento y hormigón, los productos químicos, hidrógeno, amoníaco, fertilizantes, hierro y acero, gas natural y GNL, refino de petróleo, generación de energía y calor a partir de gas y carbón, y conversión de residuos en energía.

También hay proyectos de captura directa de aire (DAC), con 4 instalaciones comerciales operativas y 16 en diversas etapas de desarrollo. Además, existen 7 proyectos para el transporte y/o almacenamiento de CO2 en construcción y 212 proyectos de transporte y/o almacenamiento de CO2 que están en estudios de factibilidad o ingeniería.

Proyectos en Europa

En Europa, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza y el Reino Unido han introducido o anunciado estrategias u hojas de ruta de gestión del carbono industrial para la implantación de CCS.

Dinamarca y Suecia se han comprometido a proporcionar apoyo financiero para la reducción de las emisiones biogénicas de CO2. Además, Dinamarca ha emitido su primera licencia de exploración de almacenamiento de CO2 en tierra. En octubre de 2024, el gobierno del Reino Unido anunció hasta 21.700 millones de libras (26.100 millones de euros) de apoyo financiero durante los próximos 25 años para dos clústeres de CCS.

Ahora esta ola de proyectos llega a España. Por eso, este viernes 15 de noviembre, Carboncause organiza una jornada en la Universidad Politécnica de Cartagena para hablar de la hoja de ruta de CCS en España.

Durante el evento, expertos, académicos y representantes de la industria explorarán las oportunidades y desafíos que presenta el desarrollo del CCS en España. Se discutirá la hoja de ruta necesaria para implementar de manera efectiva esta tecnología en el país, así como el papel de las infraestructuras, las políticas energéticas y las innovaciones tecnológicas que serán fundamentales para su avance.