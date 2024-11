Fausing (Danfoss): "La industria en Europa tiene la oportunidad de crecer siendo más local ante un mundo más proteccionista"

La competitividad, descarbonización y la resiliencia son las palabras claves para que la industria europea pueda cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos y China, especialmente en tecnologías de vanguardia. Y el coste energético es el gran lastre de la economía del Viejo Continente.

El informe Draghi ha sido como un mazazo en las conciencias de la clase política europea y en el sector industrial y energético. "Europa tiene que estar unida para estar a la altura de la situación en la que nos encontramos", explica Kim Fausing, presidente y CEO del gigante tecnológico e industrial danés Danfoss a EL ESPAÑOL-Invertia durante la celebración de la Conferencia Powering European Industry celebrada en Søndenborg (Dinamarca).

"Es una decisión que nos puede llevar en la dirección correcta, pero necesitamos reaccionar ya, especialmente ahora con una nueva Comisión Europea que reanudará sus funciones muy pronto".

"Tenemos que alcanzar un acuerdo sobre el clima industrial en los primeros cien días de esta nueva Comisión Europea, y debemos reunir a un grupo más amplio de industriales para presentar durante el próximo mes algunas recomendaciones sobre cuáles son los puntos de vista si queremos acelerar nuestra competitividad respecto a Estados Unidos y China", añade el máximo responsable del gigante danés.

"Uno de los puntos que planteamos en Danfoss es que creemos claramente que la descarbonización competitiva también tiene que ver con el crecimiento de Europa. No se trata solo de impulsar o gestionar los costes. Los costes son una de las competencias fundamentales de esta región".

Descarbonizar siendo competitivos

En su informe "Competitive decarbonization", la compañía destaca que no se trata solo de impulsar las energías renovables en el sector energético, también en otros sectores como el industrial o el de la climatización.

Y Kim Fausing pone como ejemplo el uso de las bombas de calor en el sector industria, "que se ha desarrollado fuera de Europa".

"Es una de las muchas de estas tecnologías que conocemos y cuyo uso serviría para acelerar, pero necesitamos ayuda también de los reguladores".

Europa se está quedando atrás de Estados Unidos y otros países en varios parámetros clave de competitividad, como la productividad, los precios de la energía, la innovación y las inversiones. La "descarbonización competitiva" es la clave para desbloquear la competitividad europea, permitiendo a las industrias reducir simultáneamente su huella ambiental y mejorar su ventaja competitiva.

Comercio global vs. local

Desde Danfoss, "creemos fundamentalmente en el comercio global y nos hemos beneficiado de eso durante muchos años". Sin embargo, reconoce que "ya hay señales de regionalización y una fase más arancelaria por venir, así que hay que ser más locales". Y no solo por una cuestión de supervivencia en un entorno cada vez más proteccionista.

"También porque si descarbonizas una empresa para transportar productos por el mundo, no es realmente una buena idea porque eso significa una huella de carbono mayor en tus productos y soluciones, de la que tratamos de deshacernos", añade el experto.

47_WEB_pei_day2_tobias_nicolai_Q7A6253

También por razones de resiliencia, "creemos que es el camino correcto a seguir tal como está el mundo en este momento. Es una gran oportunidad para Europa", mirar más hacia su mercado interior.

"El mundo debería estar preparado para estos cambios porque, además, fue uno de los dos grandes puntos que se decidió en la COP28", y por tanto, ahora la 'patata caliente' está en manos de los reguladores y los líderes gubernamentales.

Eficiencia energética e IA

"En Europa, nos comprometimos a triplicar la generación de energía con tecnologías renovables en nuestro sistema energético, y estamos más o menos a punto de conseguirlo".

Pero en su opinión, también es necesario cumplir con el objetivo de "duplicar el impacto de la eficiencia energética de la zona euro del 2% anual al 4%, y esto no está sucediendo". Una eficiencia que es posible si hay una transformación en la electrificación, que se puede ampliar a otros sectores, "creo que es inevitable que construyamos muchos centros de datos".

"Es inevitable que la IA (inteligencia artificial) sea una tecnología que se destaque en los próximos 10 o 20 años. Y si ese es el caso, necesitarán mucha más energía disponible. Así que sí, es una oportunidad muy clara para duplicar la apuesta"

"No es una presentación en PowerPoint y no es algo que podamos hacer en teoría. De hecho, lo hacemos todos los días y es realmente un gran negocio". El sector de la eficiencia energética ofrece cientos de tecnologías, como la calefacción urbana, donde se construyen redes que ya son una realidad en Dinamarca, pero también en otros países como Alemania o los países escandinavos.

Más renovables

Fausing está preocupado de las conclusiones a las que se llegó en el 'informe Draghi'. "Si pudiéramos cambiar algunas políticas, también podríamos ver a Europa volver a la senda correcta".

"Nuestros reguladores y los ciudadanos en general, deben entender cómo se construye la riqueza de nuestra sociedad, con empresas que pueden crear soluciones y productos que se pueden vender y exportar, crear buenos empleos, tener buenos salarios para la gente, y que eso se traduce en pagar impuestos. Y ésa es la clave".

"Si empezamos a amputar la industria europea, estamos mirando hacia un futuro diferente. Creo que eso es muy grave y me preocupa mucho. Hemos perdido, en parte, una industria solar autóctona. Hay que trabajar duro para alcanzar el éxito, pero no solo en el sector solar, sino también para defender otras industrias. ¿O las queremos perder?"

"En Europa hay grandes industrias como las energías renovables que cruzan fronteras. El mercado de bombas de calor cruza fronteras. Hay ciertas áreas en las que queremos ganar y salvaguardar nuestras tecnologías, ¿o las dejaremos pasar, todas?".

45_WEB_pei_day2_tobias_nicolai_00A2564

"¿Queremos perder la industria eólica o queremos mantenerla? Nuestra industria automotriz está bajo una gran presión. La industria de las bombas de calor también. ¿Queremos mantenerlas? Y luego probablemente debamos averiguar cómo duplicar la apuesta en estas áreas. La descarbonización es un área de fuerte competencia para Europa".

"Y esa es la encrucijada. No es muy inteligente no ser líder en algo. Y lo que está sucediendo ahora es que, no es que no tengamos nada que valga la pena en Europa, ese no es mi mensaje, pero debemos cambiar la tendencia", concluye.