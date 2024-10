España 'tirará' un 35% de su electricidad renovable en 2026 si no pone solución al estancamiento de la demanda

España corre el riesgo de tirar un 35% de su electricidad renovable en 2026 si no solventa los problemas actuales de demanda. Hablamos de vertidos verdes o curtailments, no sólo por restricciones técnicas (cuando Red Eléctrica ordena bajar la producción a un operador por un exceso que no puede ser absorbido), sino también económicos (cuando son los propios generadores optan por reducir su producción de energía por falta de rentabilidad).

Estas estimaciones, compartidas por la consultora Afry este jueves, en la jornada de análisis operativos de parques eólicos organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), reflejan el impacto de la congestión de nudos y la caída de los precios eléctricos. El fuerte incremento de la generación renovable frente a una demanda eléctrica estancada -que ha arrastrado a mínimos históricos los precios del mercado mayorista este 2024- está impulsando estos vertidos renovables. [La caída del consumo obliga al Gobierno a reajustar el plan de energía con 17.000 millones 'extra' para electrificar] Fuentes del sector explican a EL ESPAÑOL-Invertia que los vertidos renovables ya han alcanzado el 70% de la producción de algún parque nacional, específicamente de unidades renovables ubicadas en las islas Canarias. Esta reducción de la generación vertida a la red es especialmente significativa para la eólica en el nudo de Zaragoza y para la fotovoltaica en varios nudos de Badajoz y Cáceres, es decir, en un punto eléctrico en el que confluyen tres o más líneas eléctricas o transformadores con el mismo nivel de tensión. Los vertidos se erigen como una de las principales barreras para acelerar el ritmo de instalación renovable que requiere cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En el caso de la eólica, el PNIEC, publicado recientemente, fija el objetivo de 62 GW en 2030, donde se incluyen 3 GW de eólica offshore. Contamos con 5 años para alcanzar ese objetivo, y es duplicando la actual cifra de potencia eólica instalada en España. En 2023 se instalaron 607 MW (cifra anual necesaria para cumplir objetivos PNIEC 2-2,5 GW). En lo que llevamos de 2024, las cifras de nueva potencia son mejores, con 1 GW ya instalado, pero lejos de la nueva potencia necesaria. Un factor clave para alcanzar estas metas "es la visibilidad sobre el escenario de crecimiento de la demanda eléctrica, que ya está tensionando los precios y que debemos ser capaces de solventar en el corto plazo", alertó Rocío Sicre, presidenta de AEE, en la inauguración de la jornada. Rocío Sicre, presidenta de AEE, en la inauguración de la Jornada Análisis Operativo de Parques Eólicos 2024. AEE "Las herramientas para incrementar la electrificación son claves, a la par que ir acoplando el crecimiento de generación renovable al incremento de demanda eléctrica debe ser obligatorio si queremos evitar escenarios extremos que paralicen todo el esfuerzo realizado hasta la fecha", añadió. Según Sicre, "necesitamos más eólica y más rápido”. Para la presidenta de AEE, mantener la capacidad de producción del contingente eólico en España debe ser una prioridad energética, económica, climática e industrial del país. "Pero no solo mantener la capacidad de producción de nuestros parques, sino aumentarla progresivamente y con ambición para cumplir la senda del nuevo PNIEC 2023-2030, todo ello garantizando una sostenibilidad de las inversiones”. Sicre también ha aludido a varios retos sobre los que el sector está trabajando: “La protección de nuestra industria, ya que la eólica es la única tecnología renovable que hoy en día se puede fabricar a gran escala íntegramente en Europa, y para ello se requieren medidas de política industrial que velen por la cadena de valor made in and by Europe". "El refuerzo de las capacidades de la cadena de valor española y la vigilancia del cumplimiento de las reglas de comercio internacional para evitar prácticas anticompetitivas es necesario para proteger a la industria eólica”.