El 'boom' de la producción fotovoltaica se encamina a otro año récord: superará a la nuclear antes de 2026

El sol lleva cinco meses consecutivos aportando más al sistema eléctrico español que las centrales nucleares. En lo que va de 2024, la energía fotovoltaica representa un 18% de la electricidad que se consume en España. Y se encamina a otro año récord.

Antes de 2026, esta tecnología superará a la energía nuclear en la aportación anual de electricidad, según los cálculos de Francisco Valverde, experto en mercados eléctricos. "Y realmente podría ser antes, porque el comportamiento de la generación fotovoltaica anual parece que se está volviendo más exponencial que lineal", explica a EL ESPAÑOL-Invertia.

En la actualidad, con más de 32 gigavatios (GW) instalados, "la fotovoltaica ha pasado a ser la primera tecnología en potencia instalada (si incluimos el autoconsumo)", apunta a este medio José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Gráfico

"Se han autorizado unos 28 GW de nuevas plantas en suelo por lo que, dependiendo de cuándo se instalen, vamos a sobrepasar a la nuclear, que actualmente representa el 19% de la generación", añade Donoso, quien ve posible que la fotovoltaica sobrepase a la nuclear antes de 2026, en línea con las previsiones del consultor Francisco Valverde.

En agosto, por cuarto mes consecutivo, la fotovoltaica ha encabezado la generación de electricidad en España. Con 5.309 GWh producidos, ha superado a los 5.092 GWh generados por la energía nuclear, cuya flota ha operado casi a su máxima capacidad.

"Hemos pasado de representar el 10% de la generación en 2022 al 14% en 2023. En lo que va del año, la aportación fotovoltaica representa el 18,3% y esperamos que siga subiendo gracias al ritmo de instalación", estima el director general de UNEF.

A diferencia de la nuclear, que puede generar electricidad de forma constante durante 24 horas, la energía fotovoltaica se concentra durante las horas de luz solar, con una producción que varía según la época del año y las condiciones meteorológicas. Es precisamente esta variabilidad uno de los grandes retos que conlleva, igual que ocurre con la energía eólica.

"La fotovoltaica se distingue de la eólica en que todos los días sale el sol y está ahí a la misma hora, eso quiere decir que la generación es siempre a la misma hora, mientras que el viento es más dinámico. Eso provoca el hundimiento de precios en las mismas horas (apuntamiento)", explica Valverde.

"Ahora mismo, se tiene que juntar con otras inframarginales para que veamos esa depreciación de manera potente, pero según se siga añadiendo potencia fotovoltaica, en un tiempo y por sí misma, debería poder abaratar los precios de esa manera potente", añade el experto en mercados eléctricos.

Ahí es donde la gente habla de la conocida canibalización, "que en realidad no se dará, ya que los inversores no ponen dinero para perderlo", defiende Valverde. "En el momento en el que le vean las orejas al lobo, se pondrá almacenamiento como si no hubiera un mañana, para cargar la batería en esas horas de poco valor y descargarla en horas no solares, donde todavía tendremos precios dependientes de las fósiles (gas) durante un tiempo", argumenta.

En este sentido, Francisco Valverde calcula que el año donde empezará el boom del almacenamiento será 2025. "A partir de ahí será un no parar", augura.

Varios retos

Para José Donoso, "existen varios retos que tenemos por delante, entre los que se pueden mencionar los procesos administrativos, la aceptación social, la integración en red, los precios de mercado, el sistema marginalista, los costes de capital para nuevas instalaciones (y la inflación) y la necesidad de electrificar la industria y la economía".

Según el responsable de UNEF, las respuestas a estos retos pasan por la racionalización y digitalización de los procesos administrativos (junto con el incremento de personal en las administraciones relacionadas), continuar manteniendo la excelencia en sostenibilidad en las plantas, incrementar las inversiones en infraestructuras, y sobre todo en almacenamiento (que da flexibilidad a la red, estabilidad de precios y quita presión de las redes).

Además, "necesitamos subastas periódicas con volúmenes de acuerdo con los objetivos de desarrollo, la actualización de costes a las tasas del IPC". Finalmente, "es indispensable que se acelere la electrificación de la economía, lo que nos hará más soberanos energéticamente, más sostenibles y más competitivos", concluye Donoso.