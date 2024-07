Se pone en marcha la mayor comunidad solar de España en un madrileño barrio de Rivas con 43 autoconsumos

En junio de 2021 inició su andadura una de las comunidades solares más grandes del país. Se trata de LaPabloRenovable, ubicada en el barrio Pablo Iglesias del municipio Rivas Vaciamadrid (Madrid), con 43 instalaciones de autoconsumo colectivo de casi 1.900 placas fotovoltaicas sobre tejado, que dan suministro eléctrico a unas 1.500 personas.

La fase inicial fue de estudio, formación y divulgación, y también de acciones de ahorro y eficiencia energética. Desde ahí, se decidió aprovechar las cubiertas de decenas de bloques que corresponden a 10 comunidades de propietarios.

Se eligió a la compañía instaladora Ecooo para la ejecución de las obras de instalación que se terminaron en octubre de 2023 con 512 viviendas y más de 1.500 personas, instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo de 10, 15, 20 y 30 kW, y 864,9 kW de potencia instalada.

En noviembre de 2023 comenzaron los trámites finales de activación de sus instalaciones de autoconsumo colectivo con la distribuidora eléctrica UFD, del grupo Naturgy.

Sin embargo, los promotores señalan que después del plazo legal de dos meses que tienen las distribuidoras para activar los autoconsumos, se tuvo que esperar al mes de abril de 2024, con las primeras activaciones de instalaciones.

Lentitud de las comercializadoras

Según explican en un comunicado, la siguiente barrera ha sido el cambio de contratos con las comercializadoras que cada vecino tenía en sus facturas. "Tenían que pasar a ser contratos de autoconsumo con compensación simplificada de excedentes", señalan.

"Nos estamos encontrando con que hay comercializadoras que también actúan con bastante lentitud y negligencia a la hora de formalizar estos contratos, cuando se trata de autoconsumos colectivos, como es nuestro caso".

"Dilatan sus gestiones y reclaman a los clientes documentación no necesaria y/o piden firmas que no hacen falta con modelos de contratos desactualizados. Estas comercializadoras parece que no han actualizado sus protocolos a las nuevas normativas para agilizar los autoconsumos colectivos, aunque a veces sí los aplican con algunos clientes, mientras que con otros no", denuncian.

Según un estudio que han realizado a todos los vecinos que participan en este proyecto, el 47,61% ya disfruta del autoconsumo, pero de ese porcentaje el 52,39% todavía su comercializadora no le ha cambiado el contrato a autoconsumo, lo que supone que casi la mitad de LaPabloRenovable ya está funcionando.

También destacan que el 7,28% ya ha recibido sus primeras facturas eléctricas con autoconsumo y compensación de excedentes, reduciendo sus costes hasta un 70%, respecto a lo que pagaban anteriormente.

Som Energia e Iberdrola

La comunidad solar señala que el 94,07% de sus participantes son de ocho comercializadoras: Naturgy Regulada (30,98%), Naturgy Iberia (18,45%), Som Energia (17,31%), Iberdrola Clientes (8,66%), Endesa Energía (6,83%), Repsol (5,24%), Total Energies (3,87%) e Iberdrola Curenergia (2,73%).

El 86,84% de los clientes de la comercializadora Som Energia ya disfrutan del autoconsumo, demostrando ser la mejor comercializadora a la hora de realizar esta gestión. Y gracias a la oficina de Iberdrola en Rivas Vaciamadrid, las comercializadoras de esta compañía (Iberdrola Clientes e Iberdrola Curenergia) han pasado a ser las segundas mejores, al acelerarse mucho sus activaciones en las últimas 2 semanas.

Los porcentajes de clientes con autoconsumo en cada comercializadora, en las compañías que incluyen al 94,07% del vecindario de LaPabloRenovable son: Som Energia (86,84%), Iberdrola Clientes (44,74%), Repsol (43,48%), Endesa Energía (43,33%), Naturgy Iberia (41,98%), Naturgy Regulada (37,50%), Iberdrola Curenergia (33,33%), Total Energies (29,41%).

Quieren recalcar que como casi la mitad del vecindario (el 49,43%) tienen como comercializadoras a Naturgy Regulada y Naturgy Iberia, sus retrasos en facilitar los contratos de autoconsumo están siendo los más perjudiciales.