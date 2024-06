Infraestructuras regenerativas, sostenibilidad innovadora o la ecodigitalización, un 'tsunami' de la cultura empresarial

Los objetivos de desarrollo sostenible se están implantando en la cultura de las empresas de todo el mundo. Términos como infraestructuras regenerativas, 'innovability' (un binomio entre innovación y sostenibilidad) o la digitalización para ser más eficientes son solo algunos de los que manejan las empresas en su cambio hacia una mentalidad más sostenible a la hora de tomar decisiones.

"La sostenibilidad puede ser el pegamento entre los distintos equipos que trabajan en un las organizaciones corporativas", ha dicho José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de ACCIONA durante su intervención en el Foro de El Español 'La sostenibilidad empresarial como reto compartido: Cómo implicar a las personas'.

"El valor de las empresas no es solo un valor económico o la cuenta de resultados financieros, necesitamos también del valor que da el propósito por lo que trabajan las emrpesas", añade por su parte Concepción Galdón, vicedecana de Empresas con Propósito, IE Business School y directora del Centro de IE para la Innovación Social y Sostenibilidad del Instituto de Empresa.

En definitiva, el objetivo de las empresas es mucho más potente que una cuenta de resultados. "La sostenibilidad es un sinónimo de empresa nueva, y que piensen que en el año 2050 seremos una sociedad cero en carbono, o que respeta los derechos humanos", continúa José Luis Blasco.

"En ACCIONA no somos una compañía constructora diversificada en energía ni una energética con un legacy en construcción, sino que nuestro objetivo es participar de ese proceso de descarbonización de nuestra economía".

Infraestructuras regenerativas

"Creemos en el transporte descarbonizado, tenemos más de 13 GW de energía renovable, en las ciudades más limpias, y por supuesto, hay una apuesta muy fuerte por la arquitectura o las infraestructuras regenerativas".

Son sistemas diseñados no solo con el objetivo de cubrir las necesidades actuales, sino también de ser capaces de adaptarse a las demandas de la sociedad, mejorando y regenerando los recursos naturales y el entorno en el que operan. "Se intenta que sean infraestructuras invisibles".

José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de ACCIONA, en el Foro de El Español 'La sostenibilidad empresarial como reto compartido: Cómo implicar a las personas' Sara Fernández

"Voy a poner un ejemplo. Viene nuestro ingeniero más talentoso con su hijo y le dice que ese puente, esa maravilla de la tecnología lo he hecho yo, y le contesta su hijo, ¿no me digas que has sido el que ha destrozado ese monte para hacer esa 'cosa' blanca que rompe el paisaje?".

"La tecnología nos premite hacer infraestructuras invisibles, y para eso nos hace falta mucho talento. Ya son una realidad, son radicalmente circulares y se producen porque es una solución mucho mejor, avanzada y más sostenible".

Profesionales del futuro

"Los jóvenes directivos están pensando el futuro y hacia dónde vamos. ¿Alguien se imagina que vamos hacia un horizonte menos sostenible? Entonces, ¿por qué desalinear las empresas de lo que piensan los profesionales de talento y de éxito?", continúa Concepción Galdón.

Sin embargo, ambos expertos coinciden en afirmar que incorporar valores de sostenibilidad es la cultura empresarial es complicado. "Hay gente que pregunta ¿y esto quién lo paga? Y hay que ir más allá de esta cuestión", señala el responsable de ACCIONA.

José Luis Blasco, director de Sostenibilidad de ACCIONA y Concepción Galdón, vicedecana de Empresas con Propósito, IE Business School y directora del Centro de IE para la Innovación Social y Sostenibilidad del Instituto de Empresa en el Foro de El Español, 'La sostenibilidad empresarial como reto compartido: Cómo implicar a las personas' Sara Fernández

"Se encuentra la verdadera capacidad de un profesional cuando sabe cómo hacer las cosas de otra manera y mejor, que favorece a todos".

"Y esto ocurrirá pasado mañana", le responde la vicedecana de IE Business School. "El año 2050 está a la vuelta de la esquina. Si por ejemplo, la innovability, la mezcla entre innovación y sostenibilidad, es una cuestión muy sencilla de entender".

"Si le encargo a un profesional que me haga un cálculo de cuánto me cuesta hacer un producto con criterios de sostenibilidad y lo único que hace es cambiar unos conceptos por otros más caros, al final no funciona. Hay que innovar para que lo sostenible sea, además, más eficiente".

"Pero ciertamente que el tema de la sostenibilidad es un tema de complejo, porque hablamos de temas ambientales, sociales y económicas a la vez y que se mueven de una manera dinámica en el tiempo. Y están todas interrelacionadas, algunas ni las conocemos y otras no sabemos ni comprendemos", concluye Galdón.