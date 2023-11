Aluvión de muestras de interés en proyectos de hidrógeno verde en la consulta lanzada por Enagás

Durante dos meses, Enagás abrió un proceso de consulta pública para conocer el interés que había en la industria por el desarrollo de una red española del hidrógeno verde (H2). El pasado viernes finalizó, y según ha podido saber este diario ha tenido un gran éxito.

"La clave de este éxito es que no es vinculante, tal y como se confirmaba en la página web de Enagás", explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector gasista. "Cualquiera ha podido expresar su interés porque no le compromete a nada ni cuesta dinero".

"Si hubiese que adquirir compromisos o poner dinero la cosa cambiaría mucho, muy pocos o prácticamente ninguno habría expresado interés, porque cada día aumenta la incertidumbre con el negocio del hidrógeno verde. Y meter dinero en H2 hoy por hoy es muy arriesgado".

[La moda del hidrógeno verde: las inversiones se multiplican, pero hay dudas sobre si es la panacea esperada]

El hidrógeno verde se ha convertido en muy pocos años en la gran esperanza del sector energético mundial. Podría ser la energía que sustituya a los combustibles fósiles, que actualmente siguen siendo casi el 82% del consumo total mundial.

Sin embargo, no se consiguen despejar las dudas de si podrá responder a todas las expectativas que ha generado y empiezan a aumentar los excépticos. "Meter dinero en proyectos de hidrógeno verde hoy por hoy es muy arriesgado", continúan las mismas fuentes.

"La prueba la tienes en que hay muchos planes de hacer proyectos con hidrógeno, muchos promotores y muchos anuncios, pero falta la decisión de gasto de capital (CFI, capital investment decision) en estos proyectos. De momento solo están sobre el papel, así que estamos en un momento muy delicado" para el hidrógeno.

Quiebra de electrolizadores

Y mientras el mercado se dirime entre confiar en las grandes expectativas de un negocio que desde el ámbito político se quiere impulsar y los escépticos, "las empresas de electrolizadores internacionales empiezan a tener problemas".

Los fabricantes de estos productos están reduciendo sus planes de expansión de capacidad por primera vez desde 2021, según advierte la firma de investigación BloombergNEF (BNEF).

Los fabricantes no reciben pedidos sólidos de proyectos de H2 renovables, a pesar de la avalancha de "acuerdos de compra".

La capacidad de ensamblaje anual esperada para 2023, según lo determinado por los anuncios de los fabricantes y las fuentes de BNEF, ha caído un 19%, frente a lo que se promocionaba antes de comenzar el año. Y para 2024 el descenso es aún más pronunciado, porque se espera un 26% menos en comparación con las estimaciones previas.

Esto significa que las empresas, especialmente las de Europa y Estados Unidos, han reducido silenciosamente sus ambiciones para los próximos dos años entre enero y agosto de este año.

La principal razón para que los fabricantes reduzcan su ambición, dice BNEF, es que están luchando por asegurar pedidos sólidos para sus electrolizadores, a pesar de firmar una avalancha de "órdenes de compra", que pueden resultar menos firmes de lo sugerido inicialmente.

La causa subyacente son los continuos retrasos en los proyectos de hidrógeno verde, que en Europa y Estados Unidos se han visto obstaculizados por retrasos en las políticas, y en China por la escasa demanda.

"Hasta que no haya una decisión de inversión esta situación no se va a revertir. Es como pasó hace algunas décadas cuando en España se prometía la construcción de un ciclo combinado casi en cada ciudad. La realidad es que al final se instalaron muchas centrales, pero no todas las que se decían", añaden las mismas fuentes del sector gasista.

Impulso de Alemania

"La inversión se sentirá segura cuando vaya acompañada de una regulación favorable", señalan otras fuentes consultadas por este diario.

"Por ejemplo, en Alemania tienen muy claro que el futuro es el hidrógeno verde" y su Gobierno respaldará una oferta de 20.000 millones de euros para construir una red de tuberías de hidrógeno.

[Nuevo rival al H2Med español: un hidrogenoducto de 650 km por el Mar del Norte para unir Reino Unido y Alemania]

La economía del hidrógeno de Alemania está lista para dar un gran salto, y el gobierno está a punto de dar luz verde a un plan integral de infraestructura: la "autopista del hidrógeno" de 9.700 kilómetros y que se construirá en 2032.

Para salir del estancamiento, Berlín está ofreciendo devoluciones de impuestos en la fase de aceleración para garantizar que las empresas puedan recuperar sus inversiones, con apoyo estatal garantizado hasta 2055. A partir de esa fecha, el gobierno se retirará del plan, independientemente de si la infraestructura es con fines de lucro o no.

Sigue los temas que te interesan