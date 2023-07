La petrolera saudí Aramco compra el 10% de la china Rongsheng Petrochemical por más de 3.000 millones

Aramco, la compañía de energía y productos químicos de Arabia Saudí, ha finalizado la compra del 10% de Rongsheng Petrochemical por 3.400 millones de dólares (3.056 millones de euros), según ha comunicado la compañía saudí.

La operación, realizada tras la firma definitiva del acuerdo entre ambas partes el pasado 27 de marzo, ha sido ejecutada a través de la filial Aramco Overseas Company BV, con sede en los Países Bajos.

Según el comunicado de Aramco, esta compra encarna su apuesta por crecer en China e incluye el suministro de 480.000 barriles de crudo árabe por día, que irán a parar a las instalaciones de la filial de Rongsheng, Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd (ZPC).

[Aramco descubre dos campos de petróleo y gas en el norte de Arabia Saudí]

La compañía china posee una participación total en ZPC del 51%, cuyo complejo tiene capacidad para procesar 800.000 barriles diarios de petróleo crudo y producir 4,2 millones de toneladas métricas de etileno al año, como señalan los datos ofrecidos por la compañía.

El presidente de Aramco, Mohammed Y. Al Qahtani, ha declarado que esta asociación estratégica impulsa su papel en el sector, mientras aumenta su presencia en China y muestra su relevancia como proveedor confiable de petróleo crudo.

Por su parte, el presidente de Rongsheng, Li Shuirong, ha comentado que la finalización de esta transacción marca la entrada de ambas compañías en una nueva era juntos y representa un paso importante en la estrategia de internacionalización de Rongsheng.

Sigue los temas que te interesan