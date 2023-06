El PP de Feijóo fomentará que la industria nacional use renovables y así exportar productos 'verdes'

A poco más de tres semanas del 23J, el plan de Feijóo en materia energética ya está diseñado. Así lo ha confirmado el diputado Juan Diego Requena, portavoz de Energía en la Comisión para la Transición Energética en el Congreso, a EL ESPAÑOL-Invertia, "está integrado en el programa económico que presentaremos en breve".

Y sus principales líneas son "continuar con el desarrollo de las energías renovables en España y cumplir con los acuerdos internacionales en materia de cambio climático y con las decisiones aprobadas en Bruselas, centradas en la descarbonización".

La lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental y el agua como fuente de vida y de trabajo son algunos de sus firmes compromisos.

Sin embargo, Requena señala que "tenemos que impulsar el sector industrial de nuestro país, atraer empresas que quieran establecer sus centros de producción en España, y así generar actividad económica y empleo".

"No podemos convertirnos en una Venezuela de las renovables, es decir, que generemos electricidad verde para venderla a otros países y ya está. Primero, deberíamos pensar en electrificar sectores como la industria, que además, nos permitiría mantener su localización aquí", añade el diputado.

Y además, si la industria consume nuestra generación renovable, no solo se descarbonizarían los procesos de producción, sino que, además, "en vez de exportar electrones verdes, exportaríamos aluminio 'verde', acero 'verde' o vehículos 'verdes'".

Seguridad de suministro y nuclear

Ya no es ningún secreto que el líder del PP y candidato a presidente del Gobierno quiere alargar la vida útil de las centrales nucleares. Lo confirmó hace unos días. "Prometo revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida" de las centrales nucleares, dijo, porque no es viable "desenchufarlas" cuando suponen el 21% de la electricidad en España mientras las renovables no cubren ese porcentaje de consumo.

"Estamos a favor de una transición sin cambios abruptos y repentinos, se necesita pasar por un periodo de acomodación", confirma Juan Diego Requena a este diario.

El cierre de las siete centrales nucleares españolas se pactó entre las propietarias de las plantas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) en 2019 y se decidió que fuera de forma escalonada, empezando en 2027 —dentro de 4 años— y hasta 2035 cuando se produciría el apagón nuclear total.

"No tiene sentido que cerremos las centrales nucleares, primero porque lo más importante es nuestra seguridad de suministro. Y segundo, en un contexto de cambio climático, no emiten CO2, y si las cerramos, solo las podría sustituir los ciclos combinados, es decir, el gas, o la hidroeléctrica, en caso de que contáramos con suficiente nivel de agua en nuestros embalses, y eso no siempre ocurre".

Aún así reconoce que hay que "desarrollar de manera urgente e inmediata el almacenamiento". Para el responsable de Energía del grupo parlamentario popular, es incomprensible que en determinadas horas del día se retribuyan a cero por exceso de renovables, y otras que se retribuyan a 180 o a 200 euros porque se necesita quemar gas.

Para Requena, nos encontramos en un contexto peligroso de días de mucha radiación solar, donde se están produciendo precios tendentes a cero en el mercado eléctrico.

"El exceso de generación renovable en determinadas horas y en determinados días, está provocando que dejen de funcionar parques eólicos, una auténtica ruina para el sistema eléctrico y para las empresas que han invertido en ellos".

Una industria descarbonizada

Para el PP, es una prioridad las industrias intensivas en consumo energético. Es entendible porque Feijóo conoce de cerca la industria en Galicia y Asturias, donde la repercusión de los precios de la energía es crítica para su sostenibilidad y su viabilidad económica.

"La industria ha sido la gran olvidada por el Gobierno actual, y debemos impulsarla y ayudarla en su proceso de descarbonización", continúa Requena.

Feijóo apuesta por la industria porque es un sector intensivo no sólo en la energía, sino en la creación de empleo y de riqueza, lo que lo convierte en un puntal de la actividad económica del país.

"Industria, energía y medioambiente van de la mano, son tres aspectos transversales bajo el paraguas de la sostenibilidad, además de la gestión adecuada del agua, otro de los temas esenciales para nuestro partido", concluye Requena.

