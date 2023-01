Los países productores de gas y petróleo quieren liderar la industria del hidrógeno verde para seguir exportando a la UE

La pandemia, los retrasos en los fletes que vienen de China, la falta de microchips para la industria, la guerra en Ucrania... Ya son demasiadas las alertas que se han encendido en Europa en estos dos años sobre la dependencia que tiene el Viejo Continente de terceros países. Especialmente en el suministro de energía (petróleo, gas, carbón, e incluso uranio).

Por ello, tiene sentido que la UE quiera acelerar las inversiones en la neonata industria del hidrógeno verde, un combustible que no solo no emite CO2, sino que podría ser autóctono europeo. Sin embargo, los países productores de gas y petróleo no quieren perder a su principal mercado, según han explicado representantes de estas economías durante la 13º Asamblea General de IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables).

"El flujo que se podría generar entre países productores de hidrógeno verde y compradores sería muy similar al que existe actualmente con el petróleo y el gas", señalan fuentes de IRENA a EL ESPAÑOL-Invertia, presente en el evento.

Pero, para ello, los estados aspirantes a seguir siendo productores se enfrentan a muchas dificultades. Aunque solo en los últimos cinco años más de 30 países han desarrollado o comenzado a preparar estrategias nacionales de hidrógeno (IEA 2022), el liderazgo de esta industria ya está en manos de Estados Unidos y Europa.

Incluso, el 20% de los anuncios mundiales de nuevos proyectos de inversión en esta tecnología se concentran en España. Estados Unidos acapara todavía más expectación en este campo, al acumular el 51% de los mismos.

En cualquier caso, está todo por hacer en este incipiente sector. Casi el 47% de la producción mundial de hidrógeno proviene del gas natural, el 27% del carbón, el 22% del petróleo (como subproducto) y solo alrededor del 4% proviene de la electrólisis, según el último informe de IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables).

La generación renovable solo representa una media de alrededor del 33% y de esta, únicamente en torno al 1% de la producción mundial de hidrógeno se produce con energía verdes.

El hidrógeno generado con electrólisis sigue limitado a proyectos de demostración, aunque ya suma una capacidad total de 0,7 GW (con datos de finales de 2021).

Por el contrario, para un objetivo climático de limitar el aumento de la temperatura a un máximo del 1,5°C se necesitaría llegar a los 4-5 TW en 2050, lo que requeriría una tasa de crecimiento más rápida que la experimentada por la energía solar fotovoltaica y eólica hasta la fecha.

De Emiratos a Ámsterdam

Precisamente, en el marco de la Asamblea General del IRENA, Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), propiedad del gobierno de Emiratos Árabes Unidos y subsidiaria de Mubadala Development Company, ha anunciado un acuerdo para llevar hidrógeno verde a Ámsterdam.

Se ha aliado con Port of Ámsterdam, SkyNRG, Evos Ámsterdam y Zenith Energy firmando un memorando de entendimiento (MoU) para explorar el desarrollo de una cadena de suministro de hidrógeno verde entre Abu Dabi y Ámsterdam para suministrar este biocombustible a los mercados europeos.

"Este acuerdo se basa en la relación existente entre los Emiratos Árabes Unidos y los Países Bajos y demuestra nuestro compromiso mutuo de explorar la economía de bajo coste y soluciones energéticas sin emisiones de carbono", dijo el Sultán Ahmed Al Jaber, ministro de Industria de Emiratos, futuro presidente de la COP28, presidente de Masdar y CEO de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Wopke Hoekstra, ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, añadió por su parte que "los Países Bajos están interesados en desarrollar corredores de hidrógeno verde con importantes países exportadores futuros como los Emiratos Árabes Unidos.

"Nuestro país está bien posicionado para convertirse en un hub de hidrógeno para el mercado del noroeste de Europa", aseguró.

El objetivo es desarrollar una cadena de suministro de hidrógeno verde, centrándose en la producción en Abu Dabi y la exportación a los Países Bajos a través del puerto de Ámsterdam.

África y el hidrógeno

Otros países productores en África, como Nigeria, (el país es uno de los principales proveedores de crudo de España y gana posiciones en importación de gas natural), también quieren desarrollar hidrógeno verde.

Durante la Cumbre de IRENA, se ha presentado su hoja de ruta para impulsar esta industria. En opinión, este país, el más poblado y con la economía más grande del continente africano, tiene una oportunidad única para desarrollar sus ricos recursos naturales de energía renovable.

"Es el hogar de una de las poblaciones de más rápido crecimiento a nivel mundial, lo que ha llevado a un rápido aumento de la demanda de energía que será clave para desbloquear un mayor desarrollo económico", señala el documento.

Asegura que "el país tiene una gran posibilidad de producir hidrógeno verde tanto para el consumo interno como para la exportación, utilizando algunas de las fuentes de energía de menor coste disponibles".

Y además, la economía de Nigeria, como importante exportador de combustibles fósiles, "puede beneficiarse de un cambio hacia la producción y exportación de hidrógeno verde en términos de aprovechar su base de experiencia y habilidades existentes en la producción de GLP, petróleo crudo y gas natural".

