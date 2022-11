India, el tercer país más contaminante, pide reducir el consumo de fósiles pero la UE pone condiciones

Las negociaciones en la Cumbre del Clima que se celebra en Egipto, la COP27, no están teniendo éxito en la ambición por reducir las emisiones de CO2. Por el momento, en el Día de la Energía, lo único que se ha conseguido es que la Unión Europea apoye un llamado de India para reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles. Eso sí, con condiciones.

Precisamente India, el tercer país más contaminante del mundo (cuarto si se cuenta a la Unión Europea de los 27 países), pidió el año pasado que en el acuerdo final se sustituyera la palabra "eliminar" la energía producida con carbón por "reducir". Ahora empuja para que los países se comprometan a reducir gradualmente todos los combustibles fósiles, en lugar de un acuerdo más limitado con el carbón como en la COP26 (Glasgow).

Sin embargo, el responsable de Política Climática de la UE, Frans Timmermans, ha puesto una condición: siempre que no se debiliten los acuerdos previos sobre la reducción del uso del carbón.

[El G7 calienta la COP: destinará 170.000 millones a un "escudo climático" para los países más afectados]

La crisis energética y la inseguridad en el suministro de energía con la invasión rusa en Ucrania han relajado la ambición de la Comisión Europea, incluso cuando siempre ha querido liderar la emergencia climática.

"Apoyamos cualquier llamado para eliminar gradualmente todos los combustibles fósiles", dijo Timmermans en una conferencia de prensa. "Pero también tenemos que asegurarnos de que este llamado no disminuya los acuerdos anteriores que tuvimos sobre la reducción gradual del carbón, por lo que si se suma a lo que ya acordamos en Glasgow, entonces la UE apoyará esta propuesta".

España pide más ambición

La vicepresidenta tercera de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha acudido a la cumbre, no parece estar muy de acuerdo con Bruselas. En sus encuentros con la prensa ha dicho que, por ahora, la propuesta para el acuerdo por el clima que saldrá de la cumbre de Egipto, COP27, no recoge mención alguna al fin de las ayudas a los combustibles fósiles.

Ribera explicó que Egipto ha presentado una lista "muy larga" de elementos que potencialmente podrían aparecer recogidos en ese acuerdo final entre los que, por ahora, no figura ir dejando atrás las energías fósiles. No obstante, aseveró: "Hay muchos países que vamos a reivindicar que no se dé un paso atrás con respecto a los avances de Glasgow".

Aunque es cierto que algunos países en Europa han tenido que acometer decisiones de muy corto plazo para hacer frente a la pérdida del gas ruso que llegaba a la Unión Europea, también es verdad que el compromiso de Europa es firme con la agenda de descarbonización, subrayó Ribera.

"Contamos con motivos adicionales para reforzar y para adelantar y hacer más ágil toda la transformación de nuestro sistema energético", insistió en referencia a la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania.

Compensar a los países pobres

Coincidiendo con las discusiones sobre energía de la COP27, en Bali se reunían los líderes de los países del G20, donde la transición a la energía sostenible ha sido uno de los tres temas principales planteados.

El debate vuelve a ser cómo financiar la compensación a los países más pobres por las pérdidas y daños causados en su territorio por los efectos del cambio climático, provocado mayoritariamente por las emisiones de los países ricos.

[Biden busca desbancar a la UE en la lucha climática: "Si se financia el carbón, también la energía verde"]

La ONU propone crear un Pacto de Solidaridad Climática que reúna a las economías desarrolladas y emergentes para combinar recursos y capacidades en beneficio de todos en el planeta.

"Las naciones ricas y las instituciones financieras internacionales deberían ofrecer financiación y asistencia técnica para ayudar a las economías emergentes a acelerar su transición a la energía renovable", ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El acuerdo ayudaría a poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles al tiempo que proporcionaría energía universal, segura y sostenible para todos.

"Los líderes del G20 pueden hacer o deshacer el Pacto de Solidaridad Climática. Según este pacto, harían esfuerzos adicionales esta década para mantener vivo el límite de no aumentar el calentamiento del planeta más allá de los 1,5ºC", ha añadido.

Sigue los temas que te interesan