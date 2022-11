La AIE alerta de la lentitud para acabar con las emisiones por el carbón: "Es el desafío para los objetivos climáticos"

El mundo debe moverse rápidamente para reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono del carbón para evitar impactos severos del cambio climático, alerta un nuevo informe de la AIE (Agencia Internacional de la Energía). Pide una acción política inmediata para movilizar rápidamente financiamiento masivo para alternativas de energía limpia al carbón y garantizar seguridad, transiciones asequibles y justas, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo.

El nuevo informe especial de la AIE, Coal in Net Zero Transitions: Strategies for Rapid, Secure and People-Centred Change, proporciona el análisis más completo hasta la fecha de lo que se necesitaría para reducir las emisiones globales de carbón lo suficientemente rápido como para cumplir con los objetivos climáticos internacionales. También, al mismo tiempo, apoyar la seguridad energética y el crecimiento económico, y abordar las consecuencias sociales y laborales de los cambios implicados.

Esto incluye las principales implicaciones para el sector del carbón de una transición a cero emisiones netas para 2050, lo que le daría al mundo una posibilidad equitativa de limitar el calentamiento global al umbral crítico de 1,5°C.

El nuevo análisis del informe especial, que forma parte de la serie World Energy Outlook, muestra que la gran mayoría del consumo mundial actual de carbón se produce en países que se han comprometido a lograr emisiones netas cero. Sin embargo, lejos de disminuir, la demanda mundial de carbón se ha mantenido estable en niveles casi récord durante la última década. Si no se hace nada, las emisiones de los activos de carbón existentes, por sí mismas, llevarían al mundo al límite de 1,5 °C.

"Más del 95% del consumo mundial de carbón se produce en países que se han comprometido a reducir sus emisiones a cero neto”, dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

"Pero si bien existe un impulso alentador hacia la expansión de la energía limpia en las respuestas políticas de muchos gobiernos a la crisis energética actual, un problema importante sin resolver es cómo lidiar con la enorme cantidad de activos de carbón existentes en todo el mundo".

"El carbón es tanto la mayor fuente individual de emisiones de CO2 de la energía como la mayor fuente individual de generación de electricidad en todo el mundo, lo que destaca el daño que está causando a nuestro clima y el enorme desafío de reemplazarlo rápidamente mientras se garantiza la seguridad energética", dijo el Dr. Birol.

"Nuestro nuevo informe establece las opciones factibles abiertas a los gobiernos para superar este desafío crítico de manera asequible y justa".

Cada camino futuro para el sector energético global que evite los impactos severos del cambio climático implica reducciones tempranas y significativas en las emisiones relacionadas con el carbón.

Sin un camino claro

El informe deja en claro que no existe un enfoque único para reducir las emisiones de carbón. El nuevo Índice de Exposición a la Transición del Carbón de la IEA destaca los países donde la dependencia del carbón es alta y las transiciones probablemente sean más desafiantes: se destacan Indonesia, Mongolia, China, Vietnam, India y Sudáfrica.

Es esencial contar con una variedad de enfoques, adaptados a las circunstancias nacionales.

Hoy en día, hay alrededor de 9.000 centrales térmicas de carbón en todo el mundo, lo que representa 2.185 GW de capacidad. Su perfil de edad varía ampliamente según la región, desde un promedio de más de 40 años en los Estados Unidos hasta menos de 15 años en las economías en desarrollo de Asia. Las instalaciones industriales que utilizan carbón son igualmente duraderas, y se prevé que en esta década se tomen decisiones de inversión que, en gran medida, darán forma a las perspectivas del uso del carbón en la industria pesada en las próximas décadas.

Las transiciones del carbón se complican por la edad relativamente joven de las centrales eléctricas de carbón en gran parte de la región de Asia Pacífico. Si se operara durante la vida útil y las tasas de utilización típicas, la flota de carbón existente en todo el mundo, excluyendo las plantas en construcción, emitiría más que las emisiones históricas hasta la fecha de todas las plantas de carbón que han operado alguna vez.

Una ampliación masiva de fuentes limpias de generación de energía, acompañada de mejoras en todo el sistema en eficiencia energética, es clave para desbloquear reducciones en el uso de carbón para energía y para reducir las emisiones de los activos existentes.

En un escenario en el que los compromisos climáticos nacionales actuales se cumplan a tiempo y en su totalidad, la producción de las plantas de carbón existentes en todo el mundo se reduce en aproximadamente un tercio entre 2021 y 2030, y el 75% se reemplaza por energía solar y eólica.

Esta disminución en la producción de carbón es aún más pronunciada en un escenario consistente con alcanzar cero emisiones netas para 2050 y limitar el calentamiento global a 1,5°C. En el Escenario Net Zero para 2050, el uso de carbón cae un 90% a mediados de siglo.

Una condición importante para reducir las emisiones de carbón es dejar de agregar nuevos activos de carbón sin disminuir a los sistemas de energía. Las aprobaciones de nuevos proyectos se han desacelerado drásticamente durante la última década, pero existe el riesgo de que la crisis energética actual fomente una nueva disposición para aprobar centrales eléctricas de carbón, especialmente dado el informe de la AIE.

