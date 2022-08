El vicepresidente del parlamento alemán pide abrir el Nord Stream 2 para que llegue más gas ruso

Alemania debería permitir que el gasoducto Nord Stream 2 bloqueado comience a bombear gas natural ruso para que “la gente no tenga que congelarse en invierno y que nuestra industria no sufra daños graves”, dijo hoy Wolfgang Kubicki, vicepresidente del parlamento alemán .

El gasoducto está completo, pero a fines de febrero Berlín se negó a permitir que se conectara en línea como reacción a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Kubicki, miembro de los Demócratas Libres (FDP) del ministro de Finanzas, Christian Lindner, pidió activar el gasoducto "lo antes posible" para llenar los depósitos de gas antes del invierno.

Dijo que "no hay una buena razón para no abrir Nord Stream 2", porque Alemania ya está recibiendo gas a través del antiguo gasoducto Nord Stream de Rusia a Alemania. Obtener “gas de Nord Stream 2 no es más inmoral que de Nord Stream 1. Es solo una tubería diferente”, dijo.

[Bruselas dice que la turbina devuelta por Canadá deja a Putin sin "excusas" para cortar el suministro de gas]

Las importaciones a través de Nord Stream han caído a solo el 20% de la capacidad, una caída que la energética rusa Gazprom atribuyó al retraso en el regreso de una turbina de gas, pero que funcionarios alemanes y de la UE dicen que tiene motivaciones políticas.

Kubicki dijo que abrir Nord Stream 2 probaría si el presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a aumentar los envíos de gas a Alemania. El líder ruso dijo el mes pasado : “Todavía tenemos una ruta lista, esa es Nord Stream 2. Podemos ponerla en funcionamiento”.

Varios miembros del FDP criticaron los comentarios de Kubicki. “Nord Stream 2 está muerto”, dijo Marie-Agnes Strack Zimmermann, legisladora del FDP que preside el comité de defensa del Bundestag.

Sigue los temas que te interesan