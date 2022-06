Acerinox y Aperam rompen las conversaciones para crear el primer grupo del acero inoxidable

Los gigantes de la siderurgia Acerinox y Aperam rompen las conversaciones para una posible fusión, según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Acerinox informa que el Consejo de Administración de la Sociedad reunido en el día de hoy ha acordado por unanimidad no seguir adelante con las conversaciones preliminares con Aperam S.A. para estudiar una posible operación corporativa", han explicado.

No ha llegado más que a un simple primer contacto. Ni siquiera fuentes conocedoras de la posible fusión daban mucho recorrido a la noticia, según aseguraban el viernes pasado a EL ESPAÑOL-Invertia, pero era necesario que fuera confirmado oficialmente.

Se queda en agua de borrajas una posible fusión, que los analistas veían sin primas para ninguna de las dos partes, lo que desincentivaba la operación, y que podría convertirles en el mayor gigante del acero inoxidable de América y Europa.

Habrá que estar atentos, en cualquier caso, a la junta de accionistas de Acerinox el próximo 15 de junio.

Buena operación

Sin embargo, para el Banco de Sabadell, " la operación nos sigue pareciendo favorable y pensamos que tiene una lógica abrumadora a nivel estratégico y financiero, especialmente si incorporamos las sinergias".

De hecho, "a pesar de que a nivel financiero ambas compañías tienen una capitalización (c. 3.000 M euros), DFN (c. 600 M euros) y EBITDA’22e (c. 1.200 M euros) similares (si bien ACX es ligeramente mayor) y cotizan en niveles de 3/3,4x EV/EBITDA’22, no descartamos que en la posible fusión haya una prima de valoración relevante para Acerinox".

"En este sentido, no vemos descabellado que la aproximación haya surgido por parte de Aperam, donde la familia Mittal tiene el 41% tras el mal performance reciente de la acción. Adicionalmente, confiamos en la prima para mantener cierto equilibrio de poder entre Alba (17,8% Acerinox) y la familia Mittal (40,9% Aperam)".

Según un informe de Bankinter, Acerinox y Aperam son compañías líderes en acero inoxidable en Europa mientras que se complementan en otras áreas geográficas. Acerinox controla el 34% del mercado de EEUU y Aperam está presente en Sudamérica, con un tamaño de mercado similar (Acerinox capitaliza unos 3.298 millones de euros y Aperam unos 3.111 millones).

