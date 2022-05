Europa almacena gas a toda velocidad para evitar la competencia china cuando acaben los confinamientos

Europa acelera el ritmo para hacer acopio de todo el gas que pueda antes de que llegue el invierno. Todos los países de la UE están en un esprint final de una carrera que se prevé que finalice cuando el mercado asiático resurga de su parálisis por los confinamientos de la Covid.

"El mercado holandés TTF, el índice de referencia del precio del gas en Europa, ha caído un 9,3% hasta los 87,9 euros/MWh la semana pasada, muy cerca de los mínimos desde que empezó la invasión de Ucrania por parte de Rusia", explican los analistas especializados en energía de la consultora Antuko.

"Aún así si se compara con años anteriores sigue estando en precios muy elevados. Es todavía preocupante". Sin embargo, reconocen que la tensión provocada por la guerra ha descendido.

"Los flujos rusos hacia Europa están más o menos estables con tendencia a la baja y el anuncio del corte de gas de Rusia a Finlandia no tuvo mucha repercusión inmediata, los mercados ya lo habían descontado, ahora todo depende de cómo evolucione China y los países asiáticos".

La actividad económica de China cayó bruscamente en abril y ha ensombrecido sus objetivos económicos para 2022. "La generación de energía, el volumen de carga y los préstamos bancarios han disminuido desde abril. Sin un cierto nivel de crecimiento del PIB, no se puede lograr un empleo estable", ha dicho el primer ministro chino esta misma semana.

Los analistas han reducido sus pronósticos para el crecimiento económico de China en todo el año. Standard Chartered le dan un crecimiento del 4,1% interanual desde 5%, y también su estimación para el segundo trimestre a 0,3% desde 3,5%. La rebaja de Bloomberg Economics ha sido aún más severa: los economistas ahora pronostican un crecimiento de solo el 2% este año, por debajo del 3,6%. Y Goldman Sachs prevé una caída en 2022 del 4,5% al 4%.

Carrera por el gas

Lo que sí es una evidencia es que Europa ha metido el turbo para almacenar gas todo lo que pueda por el miedo a un invierno demasiado duro no solo para su población sino para toda la economía. Con unas reservas bajo mínimos a primeros de año 2022, los países no corren si no vuelan para cumplir con las exigencias de Bruselas de alcanzar el 90% de su capacidad de reserva en octubre para afrontar con garantías el próximo invierno.

"A día de hoy ya se ha alcanzado el 43,21% de media de almacenamiento entre todos los países de la UE, esto son 10 puntos por encima que en la misma época del año pasado", añade Antuko. "Pero el despegue de la economía asiática puede cambiar la situación y volver a tensar mucho el mercado".

Storage evolution vs 2015-2022 Entsog

Mientras que el suministro de gas ruso tiende suavemente a la baja, el 'pelotazo' lo está pegando Estados Unidos. "Está llegando tanto gas a Europa desde el otro lado del Atlántico que un día llegaron hasta siete metaneros en un solo día, es un récord histórico", añade Antuko. Esos barcos de GNL (gas natural licuado) sumaban 0,7 bcm (un BCM son mil millones de metros cúbicos).

España y Reino Unido a la cabeza

"Curioso es el caso de Reino Unido: desde abril es el país/mercado con los precios de la electricidad más baratos en el continente tras los 'extraterrestres' nórdicos", explica Francisco Valverde, experto en el sector eléctrico y consultor en desarrollo del área de renovables de eficiencia energética del grupo Menta Energía.

"De hecho, han pasado de ser de los más caros a casi los más baratos".

La respuesta está en los almacenamientos de gas, "que están casi a tope". Junto con Portugal y España, (y Polonia, pero porque apenas consume gas), son los tres países que alcanzan niveles muy altos.

Según AGSI+ (Gas Infrastructure Europe), Reino Unido ya alcanza el 92,61% de su capacidad de reservas, seguido de Polonia (91,93%) y Portugal (90,11%). España está en el cuarto lugar con el 65,76%.

"Y por eso, el MIBGAS (mercado ibérico del gas) está más barato que el TTF", puntualiza Valverde, cuando siempre ha estado por encima. Además, los almacenes subterráneos en España han experimentado una inyección extraordinaria de gas, más del 1.000% respecto al año anterior, desde los 146 GWh hasta los 1.791 GWh de abril.

Para el conjunto de 2022, Italia se sitúa como el mercado eléctrico más caro, los países nórdicos, como siempre, son los más baratos y Francia parece que podría liderar el 'farolillo rojo' junto con Italia. Los franceses pagan el segundo mercado más caro, pero por las malas previsiones de sus centrales nucleares, no por el gas.

Evolución de los precios de los mercados eléctricos por países de la UE OMIE

Guerra Rusia -Ucrania

