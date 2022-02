La industria sigue deshojando la margarita: las ofertas con precios competitivos de las eléctricas no llegan

En el último trimestre del año pasado estalló la guerra entre grandes eléctricas y el Gobierno. El decreto para eliminar una retribución por los altos precios del gas abrió la caja de Pandora y se anunció "precios más razonables" si se retiraba ese plan. Sin embargo, pese a que se hizo, la gran industria asegura que aquellas promesas de las eléctricas se las ha llevado el viento.

"El Gobierno se ha olvidado de que, en octubre, nos dijo que las eléctricas iban a presentar ofertas competitivas a la industria para que pudiéramos hacer frente a los altos costes energéticos, pero no se ha producido", explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector de la gran industria electrointensiva.

En octubre pasado, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ofrecieron colaboración con la industria en el momento de mayor tensión con el Gobierno. Mientras el primero afirmó que "mantendría los precios a la industria si retiraba el 'decretazo'", el segundo aseveró que firmaría con la gran industria contratos a 5 años a precios "más razonables".

"No hay ofertas ligadas a los costes energéticos", dicen las fuentes. Y, mientras tanto, el diferencial con la competencia de países vecinos sigue aumentando. El precio medio del mercado diario del mes de enero ha sido de 201,72 euros/MWh, un 235,3% superior al precio medio de enero de 2021. Este precio ha sido un 20,3% superior al de Alemania y un 4,6% inferior al de Francia, según datos del barómetro energético de AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía).

"Es de destacar que la gran industria de Francia y Alemania compra su electricidad con contratos más competitivos que el precio de sus mercados eléctricos. En Francia, la industria disfruta de la tarifa ARENH, a 42 €/MWh", añade el barómetro.

En este primer mes del año 2022, "los precios eléctricos del mercado alemán han sido inferiores a los de nuestro mercado. Además, para la industria electrointensiva española, considerando las medidas aprobadas en su Estatuto, se estima un precio a fin de año en España de 224,91 euros/MWh, más del doble que el precio francés, que es de 90,23 euros/MWh, y 46 euros/MWh más que el alemán, que es de 178,39 euros/MWh".

4.700 millones de ahorro

Frente a las reclamaciones de la industria, Iberdrola asegura que ha ahorrado a sus clientes con contratos fijos en España 4.700 millones de euros entre 2021 y 2022. Según una exclusiva publicada por este diario, los 7 millones de clientes con contratos fijos de Iberdrola no se han visto afectados por la fuerte subida y volatilidad de los precios del mercado mayorista.

Y además, si las Administraciones Públicas y las empresas industriales –que en la actualidad tienen contratos fijos con Iberdrola por más de 31 TWh– hubiesen tenido contratos indexados en 2021 y 2022, habrían pagado 2.800 millones de euros más: 1.200 millones en 2021 y 1.600 millones este ejercicio.

Además, los clientes con contrato fijo se han visto beneficiados por las medidas acordadas con el Gobierno, que redujo los cargos e impuestos en la factura: el Gobierno ha rebajado el IVA de la electricidad del 21% al 10% hasta el 30 de abril, ha eliminado también temporalmente el impuesto del 7% a las ventas de electricidad y ha recortado el impuesto especial de la electricidad hasta el límite permitido por la ley, del 5,1% al 0,5%.

PPAs a futuro

No solo no han llegado esos esperados contratos. La industria también se queja de que Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) aún no ha activado sus pólizas por cuenta del Estado para los PPAs (contratos de compraventa de energía eléctrica a medio y largo plazo) para consumidores electrointensivos, tal y como anunció el Gobierno.

El objetivo era que la aseguradora debería cubrir el riesgo de impago que pudiera producirse entre consumidores y productores o comercializadores de renovables, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).

"Lleva aprobado este plan desde noviembre pero cuando se acude a CESCE nos dicen que están trabajando en ello", continúan las mismas fuentes. "Sin contar con que los precios que ofrecen los generadores para firmar un PPA han subido porque en el mercado mayorista se pagan precios por encima de los 200 euros/MWh".

Por otro lado, "la gran mayoría de los PPAs que ofrecen los promotores renovables a la industria son proyectos que están sin construir y tenemos que esperar entre un año y dos a que produzcan electricidad".

Segundo mercado eléctrico

También se les prometió la creación de un segundo mercado de renovables donde una parte de los generadores de renovables, cogeneración y residuos acudieran a vender su producción a un mercado paralelo al mercado diario de energía con el objetivo de proporcionar una tarifa con un precio intervenido.

"Pero tampoco se ha seguido con ese plan", concluyen. Y, mientras tanto, la cotización del futuro para 2023 del mercado eléctrico español a 28 de enero es de 125,38 euros/MWh, un 31,3% más caro que hace un mes, y un 13,8% inferior a la cotización del mercado alemán.

"La industria está sobreviviendo y a corto plazo no es posible cerrar contratos con un coste energético adecuado", apuntan. Al mismo tiempo, recuerdan que los costes de las materias primas también están alcanzado precios récord.

