La planta de Siemens Gamesa de La Coruña ya cerrada, en un portal inmobiliario en contra de su plan industrial

Estupor entre los extrabajadores de la fábrica de palas de Siemens Gamesa (SGRE) en As Somozas (La Coruña) al enterarse de que, pese a las negociaciones con posibles compradores con un plan industrial bajo el brazo, la compañía ha preferido colgar las instalaciones en un portal inmobiliario.

El precio de venta del complejo, repartido en dos espacios separados, es de 6,5 millones de euros y suma 66.500 metros cuadrados. "No solo no se entiende que vendan la fábrica aunque haya ofertas de grupos industriales con un plan de reactivación de la actividad encima de la mesa, es que el precio que ofertan es especialmente bajo. No se entiende", explican fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia.

La planta cerró en enero de hace un año tras el ERE a toda su plantilla, de 215 empleados. Según un comunicado de entonces enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su intención era "iniciar un procedimiento de despido colectivo para proceder a la extinción del centro de trabajo/fábrica de SGRE Eólica As Somozas (en Galicia y con un total de 215 trabajadores)".

Una muerte anunciada

Desde la compra por parte de Siemens Gamesa de una planta de palas propiedad de Senvion, en Portugal, en abril de 2020, la fábrica gallega comenzó a cuestionarse su futuro, ya que todas las inversiones y nuevos modelos se estaban llevando en la planta portuguesa de Vagos.

Pocos meses después, anunciaban el cierre de la fábrica. En febrero de 2021 el secretario general de Industria, Raúl Blanco, afirmaba a la Agencia EFE que el Gobierno se había ofrecido para buscar un comprador.

Blanco afeó a la multinacional española porque quería mantener su decisión de cierre cuando había promotores eólicos (como Endesa y Greenalia) que estaban dispuestos a garantizar la carga de trabajo de esta planta y añadió que no entendía por qué “hacía oídos sordos a esas propuestas”.

La búsqueda de otras actividades industriales estaba incluido en el programa de compensación por el cierre por parte del fabricante de aerogeneradores hispano-alemán, aunque con este anuncio, da la espantada a las propuestas ya presentadas.

En un portal inmobiliario

Las instalaciones a la venta aparecen en un portal inmobiliario gallego especializado en venta de complejos industriales, Ingestin Real Estate, según ha adelantado 'La Voz de Galicia'. De los dos complejos industriales, el más grande está integrado por tres edificios, con la nave principal de producción de las palas, la de pintado y las oficinas. En total, son más de 65.000 metros cuadrados.

En la segunda área hay también otras dos naves, que ocupan más de 1.500 metros de superficie.

"Con esta oferta publicada en internet se complican mucho las negociaciones que estaba llevando la eólica con otros grupos industriales. La venta de las instalaciones como si fuera un inmueble más y no un proyecto de futuro deja en el aire una comarca que dependía de su actividad económica", concluyen las fuentes.

Venta de Siemens Gamesa

Y de una planta a toda la compañía. Desde que el fabricante eólico hispano-alemán Siemens Gamesa anunciara su tercer profit warning en nueve meses, no es de extrañar que hayan vuelto de nuevo a cobrar vida los rumores de que Siemens podría decidir que Siemens Energy, su principal accionista (67%), iniciara una opa de exclusión.

Pero podría ser que se vaya vendiendo 'a trozos', como la ya anunciada venta de sus parques eólicos en promoción del sur de Europa, y que podría tener un comprador, una gran compañía española.

Para los analistas financieros, tener un negocio de energías renovables en la cartera ha sido útil para las credenciales ecológicas de Siemens Energy, pero la compleja situación hace necesario sanear las cuentas.

