Hacienda apenas perderá recaudación por la rebaja fiscal de la luz si el recibo se acerca a los 400 €/MWh

Este fin de año muchos pensarán si comerse las uvas a la luz de las velas. El precio del mercado de gas en Europa ha sobrepasado todos los niveles previstos, llegando a cotizar a 185 euros/MWh ayer martes. El efecto inmediato será un precio de la luz que, según los analistas consultados, podría llegar a los 400 euros/MWh en los próximos días.

Un escenario que ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el día que el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto Ley con la prórroga de la rebaja de las medidas fiscales para controlar la factura eléctrica. "Las perspectivas en los mercados energéticos no son muy halagüeñas", ha dicho.

Por eso, continuará hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. La suspensión del impuesto de generación (IVPEE) al 7% que pagan las empresas solo se mantendrá, por ahora, hasta el 31 de marzo.

Una buena noticia para el conjunto de los consumidores eléctricos. Todas estas reducciones fiscales permitirán ahorros de unos 2.000 millones de euros a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, puesto que el 72,5% de los suministros de empresas y negocios también se benefician de la rebaja del 10% del IVA.

A más factura, más recaudación

La rebaja del IVA y el recorte del impuesto eléctrico tuvieron un impacto para la recaudación tributaria de 334 millones de euros hasta octubre, según el informe mensual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, a medida que sube el precio de la electricidad en el mercado mayorista y aumenta su impacto en la factura de la luz, también sube la cifra porcentual de los impuestos. Casi se recauda lo mismo del 10% de 400 euros que del 21% de 50 euros.

"Las medidas fiscales tendrán un impacto de 4.000 millones de euros hasta final de este año, sumado los 900 millones de euros adicionales que se ingresan a través del mercado de derechos de emisiones de CO2 contra la partida de cargos del sistema eléctrico", señalan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica en un encuentro con los medios.

"Y para el primer cuatrimestre del próximo año, con la prórroga de las rebajas fiscales, a priori estimamos un impacto de 2.000 millones de euros, aunque dependerá de los precios finales de la factura". El Gobierno toma como referencia los mercados de futuros, que para Q1 22 superan los 320 euros/MWh.

Evolución de los futuros a 9 meses. Fuente Antuko Antuko (DNV company)

El gas, por las nubes

"El mercado del gas ha retomado una senda muy alcista, y en solo una semana ha ganado nada menos que un 30%", explica la consultora internacional especializada en mercados energéticos, Antuko Energy.

"Tampoco ha ayudado nada las declaraciones de la ministra alemana aceptando que el gasoducto NordStream 2 no va a estar operativo hasta la segunda mitad de 2022, y por tanto, no habrá un aumento en los envíos de gas a Europa. Y por último, el problema no es el corto plazo, sino que los precios del Cal 22 (del año 2022) ya superan los 110 euros/MWh. Por tanto, el problema del precio eléctrico va a persistir en el tiempo".

Quedan 10 días de infarto para finalizar el año, pero lo peor está por venir. Los futuros para el mes de febrero en Francia, por ejemplo, ya se cotizan a 1.000 euros/MWh, y en el resto de Europa no están mucho mejor.

Al Gobierno le va a resultar difícil cumplir su promesa de que la factura de la luz de 2021 será similar a la de 2018 si se tienen en cuenta los únicos datos disponibles, el PVPC (tarifa o mercado regulado). Y mucho más en la primera mitad del año que viene.

Pero probablemente se podrá superar "holgadamente" el agujero que supuestamente deja una rebaja de impuestos. Porque si no recauda lo mismo, se le parecerá mucho.

