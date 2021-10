La presidenta de REE defiende la rentabilidad social, "sin ella no hay rentabilidad económica" Laura Ojea

La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha asegurado que "no hay rentabilidad económica si no hay rentabilidad social" y eso es algo que, en su opinión, las empresas deben incorporar a su estructura, a su política y a sus planes estratégicos.

"Es cierto que eso se demuestra andando, si miras la compañía y has incorporado esa estrategia de apoyo al bienestar común, es decir que no hay rentabilidad económica si no hay rentabilidad social, a la estructura de la compañía, a la su política y a sus planes estratégicos", ha indicado en su intervención en las Jornadas de Sostenibilidad 2021 organizadas por Grupo Red Eléctrica.

Según Corredor, esto se verá "muy bien" en la información no finanaciera de las compañías y en el momento en el que ésta tenga en "muy breves meses" la misma consideración que la financiera.

"Vamos a hacer una exhibición absoluta las empresas, de dónde estamos en cada punto, no será posible este 'lavado de cara verde' si no lo has incorporado a tu estrategia", ha resaltado Corredor.

Preguntada por la existencia de una interdependencia entre empresa, sociedad y medio ambiente, Corredor ha dejado claro que "el tiempo de las buenas intenciones ya pasó". Ha señalado que ha llegado ya el "momento de la acción" y las empresas "lo han interiorizado" y han visto hasta qué punto está relacionada la rentabilidad con la sostenibilidad.

"Los inversores y los fondos que nos financian a las empresas cotizadas están poniendo mucho el foco ahí y así se refleja en un informe de KPMG que dice que el 80% de las empresas tienen ya preocupación en la incorporación de los criterios ASG, es decir social, medioamiental y de gobernanza", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que más del 50% de los consejeros delegados a los que se les pregunta indican que la sostenibilidad es un factor a tener en cuenta en los resultados.

El bienestar de la comunidad

En otro momento de su intervención, Corredor ha señalado que el paradigma económico del siglo XIX era únicamente generar valor para el accionista y éste ahora ha evolucionado. Y todo por las crisis de 2008 como la de la pandemia, que han llevado a un cambio de mentalidad de las empresas, centrado no solo en el mercado, sino en garantizar también el bienestar de las comunidades a las que se impacta.

"Me gusta hablar de impacto positivo, hay una conciencia de la opinión pública, cada vez mayor, y sobre todo de la juventud de que tenemos que cambiar la manera de consumir, de producir y la manera de relacionar las empresas con el ámbito en el que tienen impacto. Y además, que ese impacto sea positivo y que cuando hayamos pasado, lo que dejemos sea mejor que cuando llegamos", ha afirmado.

Asimismo, ha mostrado su preocupación ante el hecho de que no se confíe en los gobiernos y que las ONGs no sean "tan confiables".

"Se ha vislumbrado que las empresas tiene más capacidad de actuación en impacto inmediato, la responsabilidad es enorme. En la pandemia, la única manera de solucionarlo es que se den unas instrucciones precisas desde los gobiernos y que las empresas respondan a esas instrucciones precisas", ha señalado Corredor, quien ha destacado en este sentido la colaboración público-privada.

Compromisos ASG

La presidenta de Grupo Red Eléctrica ha resaltado que la compañía está "muy comprometida" desde hace años con la sostenibilidad.

"Tenemos que desarrollar la ESG, no porque nos lo exija nadie, sino porque creemos que tiene que ser así. Impactamos directamente en el territorio, somos una empresa que lleva las infraestructuras al territorio y somos perfectamente capaces de acercarnos a las comunidades locales y preguntarles qué necesitan", ha explicado.

"Nuestra visión tiene que ser que esa comunidad a la que vamos a llegar no sienta que hemos pasado por ahí y nos hemos ido, que hemos dejado la infraestructura, sino que una vez que hemos pasado por allí nos hemos quedado para mejorar su vida futura", ha insistido la presidenta de Grupo Red Eléctrica, quien ha añadido que "la única forma de hacerlo es escucharles antes".

Por último, Corredor ha abogado por llevar las infraestructuras "esenciales y críticas" para garantizar un acceso igualitario a las oportunidades y ha subrayado que "la sociedad no recompensa a quien no le sirve".

