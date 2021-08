Ribera: "No se puede bajar el precio de la luz con una medida publicada en el BOE de un día para otro"

El precio de la luz trae de cabeza al Gobierno este achicharrante mes de agosto. Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido que no existen soluciones mágicas para cambiar esta tendencia alcista y que seguirá así durante meses.

"No se puede bajar el precio de la luz con una medida publicada en el BOE de un día para otro, no se puede generar falsas expectativas a los consumidores con soluciones mágicas", ha señalado, en referencia a las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos y socio de Gobierno, Pablo Echenique.

"En estos momentos, los escenarios de futuros en el mercado de gas y de CO2 marcan una tendencia de precios elevados en Europa, por culpa del aumento de la demanda de Asia", ha dicho la ministra.

"Además, ese precio del mercado mayorista no se traduce tal cual a la factura de la luz de los hogares, primero porque no todos los consumidores están indexados a los precios horarios y segundo porque solo representa un tercio del total de la factura".

Dependencia del gas

La ministra del ramo también ha explicado que la subida de la factura de la luz se produce en un entorno global de dependencia de los combustibles fósiles, y que España está a expensas de lo que ocurre en los mercados internacionales.

"Mientras tanto, desde el Gobierno hemos aprobado medidas para rebajar el coste energético, como la eliminación del impuesto al sol para impulsar el autoconsumo, facilitar las comunidades energéticas o el consumo de proximidad".

También, "se ha ampliado el marco de los consumidores vulnerables y se ha protegido a la industria".

Un Brexit eléctrico

"Cualquiera que diga que se pueden cambiar las cosas de un día para otro y publicarlo en el BOE está muy equivocado, no sabe de lo que habla o hace demagogia", ha recalcado Ribera.

"No se puede bajar el precio de la luz a la mitad interviniendo el mercado mayorista de la electricidad a no ser que hagamos un Brexit del mercado eléctrico europeo", ni tampoco "se pueden sacar costes del sistema porque si no lo pagan los consumidores lo van a pagar los contribuyentes".

Por eso, la ministra ha aludido a dos normativas que están en vías de tramitación parlamentaria, que si la oposición quisiera, podrían estar vigentes en octubre. "Es el caso de la Ley para acabar con los dividendos de CO2 y el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico".

Cambios en el mercado eléctrico

Teresa Ribera ha recordado que el Gobierno está estudiando la posibilidad de cambiar la tarifa regulada, el PVPC, al que están acogidos 10 millones de hogares, aunque ha reconocido que "sigue siendo la que ofrece más ventajas económicas en comparación con el mercado libre".

"Todo lo que se ha hecho hasta ahora desde el Gobierno ha sido para evitar alteraciones en el precio eléctrico mientras se produce la transición energética hacia un modelo más limpio, pero los problemas globales no se pueden resolver de un día para otro".

Por último, ha hecho referencia a la creación de una empresa pública para gestionar las concesiones de las centrales hidroeléctricas.

"Estamos estudiando para hacer una gestión óptima de la generación hidroeléctrica en España, que podría ser con empresas privadas bajo una serie de premisas, con las Confederaciones Hidrográficas mediante una empresa pública o con entidades locales", ha puntualizado.

En cualquier caso, "estaría sometida a las mismas reglas que establecidas en el territorio de la Unión Europea, porque si no, se podría acusar de ser Ayudas de Estado".

Precisamente, este tema ha tomado más relevancia tras la denuncia de varios municipios de Zamora y Cáceres que acusan a Iberdrola de vaciar los embalses por encima de los niveles de aprovisionamiento humano. Ribera ha asegurado que el Gobierno ya se ha hecho eco de esta situación y ha enviado una carta a la compañía energética para pedir explicaciones.

"Se está investigando esta situación, que aunque es legítima por parte de la compañía concesionaria, porque las cláusulas adicionales no incluyen un mínimo de caudal vital, me parece escandaloso que se haya hecho, no es razonable".

