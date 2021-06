Primer día de la nueva factura de la luz y del mes más caro de la historia: la hora punta dobla en precio a la más barata

La nueva factura de la luz y sus tres tramos horarios han provocado un auténtico terremoto. Organizaciones de consumidores alertan de que estos cambios se producen justo en un mes en el que se están alcanzando los precios más altos de la historia del mercado mayorista de la electricidad.

OCU pide que se establezcan cuanto antes ajustes en el sistema marginal de fijación del precio de la electricidad que impidan "los beneficios extraordinarios de las eléctricas a costa del bolsillo de los consumidores". Y Facua-Consumidores en Acción ha pedido que se investiguen los precios que están aplicando las eléctricas en los últimos días, ya que considera que resultan "extrañamente altos".

"Junio se va a convertir en el mes más caro de la historia, si nada lo remedia", ha dicho a Invertia Francisco Valverde, experto en el mercado eléctrico y consultor en el área de Renovables en Soluciones Inteligentes de Eficiencia Energética del Grupo Menta.

Los más perjudicados, las pymes

Y ahora, con el cambio de factura, para comercios, pymes y empresas en general consumiendo en horario de oficina la subida va a ser enorme. "Provocará que muchos se planteen instalar autoconsumo, baterías, teletrabajo, medidas de eficiencia energética como detectores de presencia..." añade Valverde.

Pero también puede provocar que se desincentive la instalación de aparatos electrónicos. "Hace poco se me estropeó la caldera de gas. Me planteé poner aerotermia, pero finalmente puse una nueva de gas. ¡Cómo me alegro ahora!", asegura.

"La factura más cara, de momento, fue la de enero de 2017 con 75,3 euros", pero junio la va a superar. Es la 'historia continúa' de mayo. Según los analistas del Grupo ASE, el mes que acaba de terminar es el más caro de la serie histórica a 67,12 €/MWh, empujado por el gas.

Y con la subida en pool (mercado mayorista), la nueva tarifa eléctrica puede aumentar hasta en un 15% el coste de la luz a la industria y a las empresas en general, de acuerdo con los analistas de Grupo ASE.

Cambios en la factura

Con los precios por las nubes, los consumidores eléctricos se enfrentan a un cambio sin precedentes en la facturación según la hora del día. Especialmente a pymes y hogares, los que tienen contratado el PVPC, con menos de 15 kW de potencia contratada.

Según adelanta el comparador de precios Selectra, el primer día de la nueva factura de la luz, el precio más caro en hora punta ha sido a las 21 horas y ha costado 0,245 euros/kWh. En el precio llano se ha situado en 0,14664 euros/kWh y el más barato, el valle, ha sido a las 4 de la madrugada y ha costado 0,11287 euros/kWh.

Esto traducido a la vida diaria significa que a un consumidor doméstico poner la lavadora en horario punta le ha costado 47 céntimos de euro la hora mientras que si ha sido en horario llano se ha reducido hasta los 28 céntimos de euro la hora y en valle, hasta los 22 céntimos de euros la hora.

Cálculo realizado por la comparadora Selectra

Mayo, la más cara

El precio diario de la electricidad en el mercado mayorista de mayo es un 216% más elevado que hace un año. Además, es un 70% superior a la media de este mes de los últimos cinco años y la cifra más alta de un mes de mayo desde que hay registros, según Grupo ASE.

La subida del precio eléctrico coincide con el aumento de los peajes, la ligera reducción del término de potencia de la nueva tarifa y un descenso de algunos de los costes del sistema. Sin embargo, la subida de los precios energéticos es global y afecta también a Europa y al resto de los mercados y eso que el mix eléctrico es cada vez más verde.

Según datos de REE, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 50,7% del mix. Durante este mes, se produjeron un 10% más de GWh verdes que en el mismo periodo de 2020. La eólica ha producido un 24% del total. En segunda posición se sitúa la energía nuclear con el 22%. La fotovoltaica ha sido la tercera tecnología, con el 12% del total y ha marcado un nuevo máximo histórico de producción.

Los siguientes puestos los ocupan la hidráulica (11%), la cogeneración (11%) y los ciclos combinados de gas (10%).



El impacto de las renovables se deja notar con claridad en las horas centrales del día, cuando la eólica y la fotovoltaica cubren más del 50% de la demanda y se produce una caída del precio del pool. En concreto, en la franja de máxima radiación solar, la fotovoltaica llega a cubrir más del 25% de la demanda y se coloca primera en el mix.



Pese a todo, los analistas señalan que el sistema eléctrico español depende del respaldo de los ciclos combinados de gas. Por eso el precio eléctrico está directamente indexado a su coste de generación que, a su vez, se ha visto muy incrementado por la evolución de los mercados de gas y emisiones de CO2.