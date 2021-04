Sigue disparado el precio de la electricidad, sube en abril un 60% respecto a otro abril

El mercado eléctrico no supera la barrera de los 40 euros/MWh, su mínimo en diez años

Los expertos alertan en redes sociales que el precio de la luz sigue subiendo precisamente en uno de los meses más baratos del año. Hay viento, hay sol, hay agua, pero no hay manera de que baje el precio de la luz. Javier Colón, gerente de la consultora Neuro Energía y experto en mercado eléctrico, lleva varios días advirtiendo en redes sociales que "este abril se está convirtiendo en el abril más caro de la historia de España".

Por su parte, otro experto, Jorge Morales, director de la comercializadora Próxima Energía, también advierte de que "la factura de la luz se dispara de nuevo a niveles muy próximos a los de la gran nevada de enero. Esta vez, el precio del CO2 en Europa en máximos históricos y el bajísimo rendimiento del vetusto parque nuclear francés son aprovechados por las eléctricas para hacer caja".

Francisco Valverde, consultor y experto en el sector eléctrico, también señala que "la fotovoltaica 'per se' todavía no hunde precios. De momento sólo los baja ¡a 66 €/MWh! No lo llamaría yo hundimiento.... Pero si, la factura este mes va a ser de las gordas".

Un 60% más caro

Pero ¿qué está pasando? Según el Grupo ASE, consultora especializada en el sector, "el precio diario del mercado mayorista (pool) de los primeros quince días de abril se sitúa en 58,13€/MWh".

"Está un 60% más alto que al cierre del mes pasado y también un 60% por encima de la media de un mes de abril de los últimos cinco años. Si lo comparamos con abril del año pasado, en pleno confinamiento sanitario, el precio sube un extraordinario 229%".

El gas ha subido un 200% y ha disparado los precios del mercado europeo. En su demanda desde Asia, las bajas temperaturas y el mercado de CO2 en máximos, está la causa, según Grupo ASE.

La generación renovable mantiene su imparable crecimiento y en la primera quincena cubre el 53% de la demanda. Sin embargo, su avance no es suficiente para anular el fuerte impacto que está teniendo la subida del precio de las emisiones de CO2 (EUA): un 4,5% en abril y un 36% en lo que va de año.

Para Grupo ASE, "de hecho, las tecnologías renovables están haciendo su 'agosto' al incrementar sus márgenes de beneficio porque el coste de las emisiones de CO2, en torno a los 45 €/t., supone un sobrecoste para los ciclos combinados de entre 15 y17 €/MWh".

"La cotización de las emisiones de CO2 se ha triplicado si la comparamos con la de hace un año, cuando rondaba los 15 €/t y esa subida se traslada rápidamente al pool porque los ciclos combinados de gas están aumentando su aportación al mix energético (+ 26,2%), a causa del crecimiento de la demanda (+17,7%) que se está registrando en abril".

"El aumento de la demanda es muy llamativo, pero se debe al periodo de comparación. Hace un año se produjeron los momentos de máximo confinamiento. Aún no hemos recuperado el nivel previo a la pandemia, por lo que no es el motivo de la subida del precio".

El Gobierno, preocupado

El Gobierno sigue "con preocupación" la subida que se está registrando en el precio de la electricidad en esta primavera, que, considera, "obedece a factores de mercado".

En un encuentro virtual de 'NEF Tendencias', la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, indicó que este repunte en toda Europa se debe a unos precios del gas y del dióxido de carbono (CO2) "altos", así como a una "inusual" demanda alta por una ola de frío en toda Europa.

"Estas condiciones, todas juntas, nos han llevado a unos precios de la factura más altos, que nos da la razón desde el Gobierno a seguir apostando por las renovables. No depender de la volatilidad de los precios de las 'commodities' es esencial. En España, es fundamental seguir aumentando la capacidad de ese parque de generación, que, como hemos visto en las últimas subastas, es lo que nos va a permitir bajar los precios", añadió al respecto.