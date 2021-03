La energía eólica y solar provocan una caída récord del carbón en 2020

Una investigación de la organización Ember revela que la electricidad generada por la eólica y la solar en 2020 (+315 TWh) ha contribuido a la caída récord de la producción mundial del carbón (-346 TWh). Sin embargo, el informe advierte que esto solo ha sido posible porque la pandemia detuvo la creciente demanda mundial de electricidad.

Desde 2015, el aumento de la demanda de electricidad ha superado el crecimiento de la electricidad limpia y ha provocado un aumento de los combustibles fósiles y las emisiones.

"A medida que la demanda de electricidad se reanude y aumente, el mundo tendrá que hacer mucho más para garantizar que el carbón siga cayendo", dijo Dave Jones, líder mundial de Ember.

"Dado que el uso del carbón ya está aumentando en 2021 en China, India y EEUU, está claro que el gran paso aún está por ocurrir".

La Global Electricity Review publicada por el grupo de expertos en energía Ember analiza los datos de electricidad de todos los países del mundo para brindar la primera visión precisa de la transición eléctrica global en 2020.

Pausa pandémica

La pandemia detuvo al mundo en 2020 y detuvo la creciente demanda mundial de electricidad. La leve caída de la demanda (-0,1%) fue la primera caída desde 2009, aunque fue menor que el impacto de la crisis financiera.

La energía eólica y solar mostraron un crecimiento resistente a pesar de la pandemia, un aumento del 15% (+314 TWh) en 2020, que es más que toda la producción anual de electricidad del Reino Unido.

El viento y el sol ahora suministran casi una décima parte de la electricidad mundial, reflejada en muchos países del G20, incluidos India (9%), China (9,5%), Japón (10%), Brasil (11%), EEUU (12%) y Turquía (12%). Europa está liderando el camino, con Alemania con un 33% y el Reino Unido con un 29%, lo que da confianza en cómo la energía eólica y solar se pueden construir e integrar rápidamente en el sistema eléctrico.

El crecimiento de la energía eólica y solar ayudó a impulsar la energía del carbón a una caída récord del 4% (-346 TWh). Sin embargo, los modelos de la Agencia Internacional de Energía muestran que la energía del carbón debe caer un 14% cada año para mantener al mundo en camino hacia las emisiones netas cero en 2050. A medida que el crecimiento de la demanda de electricidad se recupere, la energía eólica y solar deberán acelerarse significativamente para garantizar que el carbón continúe cayendo.

China, aislada por el carbón

China ha aumentado con éxito el acceso a la electricidad; la demanda per cápita está ahora por encima de Reino Unido e Italia. Más de la mitad del aumento de la demanda desde 2015 se cubrió con fuentes limpias, pero el 39% se cubrió con carbón. En 2020, China fue el único país del G20 que experimentó un gran aumento en la generación de carbón porque la demanda de electricidad aumentó drásticamente.

Los cuatro países productores de carbón más grandes después de China experimentaron una disminución de la energía del carbón en 2020: India (-5%), Estados Unidos (-20%), Japón (-1%) y Corea del Sur (-13%). En 2020, China fue responsable de más de la mitad (53%) de la electricidad a carbón del mundo.

Emisiones que suben

A pesar de la caída récord del carbón en 2020, las emisiones del sector energético aún fueron alrededor de un 2% más altas en el año de la pandemia que en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París. La demanda de electricidad aumentó un 11% (+2536 TWh) desde 2015, pero superó el aumento de la generación de electricidad limpia (+2107 TWh). Como resultado, la electricidad a gas aumentó un 11% (+562 TWh) y la generación de carbón cayó solo un 0,8% (-71 TWh).

Jones ha añadido que “el progreso no es lo suficientemente rápido. A pesar de la caída récord del carbón durante la pandemia, aún no alcanzó lo que se necesita. La energía del carbón debe colapsar en un 80% para 2030 para evitar niveles peligrosos de calentamiento por encima de 1,5 grados. Necesitamos generar suficiente electricidad limpia para reemplazar simultáneamente el carbón y electrificar la economía global. Los líderes mundiales aún no se han dado cuenta de la enormidad del desafío ".

El Dr. Muyi Yang, analista senior de Ember, ha señalado, por su parte, que "a pesar de algunos avances, China todavía está luchando por frenar el crecimiento de la generación de carbón. La creciente demanda de electricidad está aumentando la energía y las emisiones del carbón. Un crecimiento de la demanda más sostenible permitirá a China eliminar gradualmente su gran flota de carbón, especialmente las unidades de carbón subcríticas menos eficientes, y brindará una mayor oportunidad para que el país logre sus aspiraciones climáticas".