Opdenergy recompra al fondo Marguerite II tres plantas solares que suman 150 MW

Como parte de su estrategia para convertirse en un productor independiente de energía (IPP, por sus siglas en inglés) a gran escala con presencia en Europa y América, y poder salir a bolsa este mismo año, Opdenergy ha cerrado la recompra del 80% de tres plantas solares fotovoltaicas al fondo europeo de infraestructuras Marguerite II.

Con esta operación, Opdenergy pasa a ser propietario del 100% de las plantas y aumenta su capacidad instalada atribuible agregada a 261 MW en España y a 468 MW a nivel global.

Las plantas solares fotovoltaicas, que fueron desarrolladas por Opdenergy, están plenamente operativas desde finales de 2019 y, durante el 2020, registraron una producción agregada de c.300 GWh.

Estas plantas solares fotovoltaicas fueron adjudicadas a Opdenergy en la subasta del año 2017.

Cada una de estas plantas tiene un contrato de compra de energía sintético (PPA, por sus siglas en inglés) bilateral a diez años con Céntrica, la eléctrica británica que cuenta con calificación crediticia de grado inversión (investment grade).

Las tres plantas solares fotovoltaicas cuentan con una capacidad instalada agregada de 150 MW (50 MW cada una). La planta La Fernandina se encuentra ubicada en Mérida (Badajoz) y cuenta con superficie de c. 110 hectáreas, la planta Miramundo se encuentra ubicada en Puerto Real (Cádiz) y cuenta con una superficie de c. 120 hectáreas y la planta Zafra se encuentra ubicada en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y cuenta con una superficie de c. 130 hectáreas.

Luis Cid, CEO de Opdenergy, ha señalado que "seguimos avanzando en nuestra estrategia de convertirnos en un IPP a gran escala con presencia en Europa y América. Con esta operación pasamos a tener el 100% de la propiedad en todas nuestras plantas, a excepción las ubicadas en México. La solvencia de nuestro modelo de negocio, el equipo de grandes profesionales que hacen posible Opdenergy y la confianza de socios como Marguerite II nos permiten ser optimistas de cara a la implementación de nuestra estrategia en los próximos años”.

El impacto ambiental agregado de estas plantas es particularmente relevante. Se prevé que La Fernandina, Miramundo y Zafra generen energía suficiente como para abastecer a uno 78.000 hogares, evitando la emisión de unas 120.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, de acuerdo a los factores de emisión publicados por la Oficina Española del Cambio Climático (OECC).