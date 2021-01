Endesa deja sin luz desde hace meses a varias zonas de Cataluña por falta de inversión en su red eléctrica

Los ayuntamientos barceloneses de Sabadell y Moncada y Reixach no pueden más. Están cansados de pedir a Endesa que solucione los cortes de luz que sufren sus vecinos desde hace más de nueve meses. Y apuntan a la falta de inversiones en las redes de distribución eléctrica, que se han quedado obsoletas y viejas.

Endesa es la única responsable ya que se encarga de las redes que transportan la energía en media y baja tensión. De esta compañía depende el buen mantenimiento de la infraestructura y de realizar las inversiones adecuadas.

Por eso, van a presentar ante la Justicia una demanda civil por los numerosos cortes de electricidad que sufren varios vecinos de algunos barrios de sus municipios. "Hace ya muchos meses que se están viviendo cortes de luz en la ciudad", explican fuentes del consistorio de Sabadell. "El sábado teníamos unos 800 hogares afectados en diferentes puntos, de diferentes perfiles y situaciones, justo en plena ola de frío".

No son los únicos. Muchos de los municipios que forman parte del área metropolitana de Barcelona y limitan con la Ciudad Condal, como Sardanyola del Vallés, Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Ripollet, San Fausto de Campcentellas y La Llagosta, están en una situación similar.

Incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado una carta a la compañía y otras dos al conseller de Empresa y a la ministra para la Transición Ecológica para exigir que se garanticen los suministros que de forma intermitente dejan sin luz a numerosos vecinos de barrios como el Raval o Torre Baró.

enganches ilegales

Fallo de las redes eléctricas

El Ayuntamiento de Sabadell (más de 200.000 habitantes) tuvo que activar el pasado fin de semana un dispositivo específico para que las familias que se encontraran sin luz y no obtuvieran respuesta de la compañía pudieran comunicarlo, sobre todo en aquellos casos de riesgo por enfermedad o familias con menores.

Según un comunicado, la Policía Municipal realizó unas sesenta intervenciones y levantó 37 actas. De estas, pondrán en conocimiento de la fiscalía aquellos casos en que los cortes de luz hayan tenido como consecuencia hechos que puedan ser constitutivos de delito.

La alcaldesa, Marta Farrés, ha pedido al presidente de Endesa, José Bogas, que con la máxima urgencia se solucionen, de una vez por todas, las carencias en el suministro energético que están sufriendo numerosos vecinos.

subestación eléctrica

Moncada y Reixach

Otro tanto de lo mismo está ocurriendo con este municipio de unos 36.000 habitantes. "Hay algunos vecinos que llevan así nueve meses y otros que hace mes y medio que sufren constantemente cortes de la luz coincidiendo con la llegada del frío", explica a Invertia la alcaldesa Laura Campos Ferrer. "En algunos casos solo en 15 días se han quedado sin electricidad en 9 ocasiones, entre 180 minutos y 24 horas".

"Se trata de una falta de mantenimiento de la red eléctrica, de la que es responsable directo Endesa, con infraestructuras obsoletas", señala. "Precisamente una compañía que está recibiendo pingües beneficios que retribuimos con nuestras facturas y lo que recibimos es la inacción ante las quejas de los vecinos".

"La luz es un derecho básico y fundamental para una vida digna y hay muchísimos afectados que llevan arrastrando este problema desde el temporal Gloria, porque no han arreglado las infraestructuras dañadas", reclama la alcaldesa.

Pobreza energética

El problema, para la alcaldesa de Moncada y Reixach, no son los enganches ilegales o las plantaciones de marihuana como puede ocurrir en la Cañada Real de Madrid. "Le puedo decir y asegurar que ese no es el problema. No hay plantaciones de marihuana en este municipio. El problema de los cortes de luz se produce en cuanto caen cuatro gotas. Incluso se ha incendiado una instalación por vieja y obsoleta".

"Que Endesa deje de echar la culpa a la ciudadanía. Es verdad que se han detectado ciertos consumos fuera de lo usual pero la realidad es que son población de gente trabajadora que sufre esta situación tan dramática".

"Exigimos a la compañía que cumpla con sus obligaciones de mantenimiento de la red eléctrica. Se están vulnerando los derechos básicos de la ciudadanía. Hablaremos con Industria de la Generalitat porque también tiene parte de responsabilidad en esta problemática".

El problema eléctrico en Cañada Real (Madrid) tiene un nombre: cultivo de marihuana

Enganches ilegales y marihuana

Por su parte, Endesa asegura a Invertia que "se están produciendo los cortes en edificios muy antiguos donde no se ha invertido y los ayuntamientos lo saben".

Aún así reconoce que "es una prioridad para la compañía garantizar el servicio y la calidad del suministro eléctrico y nos preocupa, especialmente, la situación que están viviendo los vecinos y vecinas de algunas zonas".



"La red eléctrica de Cataluña se encuentra en buen estado y dimensionada para cubrir la demanda de los clientes. En este sentido, se realizan las actuaciones periódicas de inspección, mantenimiento y revisión de acuerdo con la normativa establecida."

Fuentes vecinales aseguran que "por supuesto que hay plantaciones de marihuana, solo hay que llamar a los Mossos para solicitar las fotos hechas el pasado domingo, aunque los ayuntamientos no lo quieran reconocer".

Ocurrió en una calle de Sabadell, en el barrio de Can Oriac, donde se produjo un incendio en un contador de una vivienda que cultivaba marihuana. Pero "lo más importante es que quien sufre las consecuencias de estos enganches ilegales son los que menos culpa tienen", añaden esas mismas fuentes.

Enganche ilegal