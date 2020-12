Naturgy y bp ofrecerán descuentos en las facturas de luz y gas en cada repostaje

Naturgy y bp forman una alianza para ofrecer a sus clientes descuento en sus facturas de luz y gas por cada repostaje en las estaciones de servicio bp. En concreto, por cada repostaje superior a 40 litros de carburantes bp, los clientes de Naturgy ahorrarán 2 euros en su próxima factura, hasta un límite de 6 euros mensuales, pudiendo acumular hasta 72 euros de descuento en su factura al año.

Además, y con el objetivo de captar un mayor número de clientes, las nuevas contrataciones recibirán un cheque carburante bp de hasta 90 euros y la posibilidad de acumular saldo en el programa Mi BP por valor de hasta 120 euros durante el primer año de contrato

Con esta nueva alianza, Naturgy dinamiza, una vez más, su estrategia para captar nuevos clientes y consolidar así su posición de liderazgo en el segmento doméstico, al apostar por el crecimiento con ofertas atractivas y potenciales descuentos. De esta manera, la compañía ahonda en su objetivo de fidelizar su cartera de clientes con nuevos beneficios.

Por su parte, bp avanza de forma firme en la fidelización de sus clientes a través del programa Mi BP, referente en el sector, creando un nuevo pilar de valor para sus millones de clientes a través de una oferta diferenciadora en una categoría de gran importancia para el consumidor doméstico.

Para adherirse a esta promoción, es necesario ser cliente de Naturgy, estar dado de alta en el área privada de Clientes y participar en el programa de fidelización Mi BP a través de su tarjeta física (disponible, de forma gratuita e inmediata, en cualquier estación de servicio) o su App Mi BP.

Naturgy consigue así una mayor capilaridad a la hora de llegar al cliente, ya que bp cuenta con más de 770 estaciones de servicio en el país, mientras que bp consigue diversificar su oferta de beneficios y descuentos con el objetivo de fidelizar un mayor número de clientes.

Carlos Vecino, director general de Comercialización de Naturgy, destacó que “en Naturgy trabajamos de forma constante para ofrecer beneficios a nuestros clientes. La alianza con bp es muy oportuna en el momento actual porque permitirá a las familias ahorrar en los gastos recurrentes que realizan. Este tipo de alianzas son fundamentales para afrontar con éxito los nuevos retos del sector”.

Por su parte, Alessandro Cembalo, director de Marketing de bp, indicó que “en bp nos esforzamos por diferenciarnos a través de la calidad de nuestros productos con tecnología ACTIVE y nuestra oferta de fidelidad Mi BP, referente en el sector para millones de clientes.

Uno de los pilares fundamentales de diferenciación proviene de perseguir alianzas que permitan que estos beneficios sean de especial relevancia para los clientes. En este caso, al ser la luz y el gas una de las categorías en las que más gasta un hogar español, la posibilidad de acumular ventajas a través de repostajes es de un gran valor añadido”.

Naturgy suma así un nuevo partner a su cartera de alianzas con la que consigue una mayor capilaridad y más capacidad de llegada a diferentes perfiles de consumidor. En concreto, la compañía cuenta con un acuerdo con Glovo para ofrecer reparaciones urgentes domésticas, el acuerdo con Too Good To Go para ayudar a combatir el desperdicio de alimentos en las tiendas de sus estaciones de servicio en España y con Amazon y Booking para que los clientes de Naturgy pueden acceder a descuentos a través del Área Cliente.

Este tipo de acuerdos se enmarca dentro de la estrategia de transformación e impulso a la digitalización de Naturgy para conectar y mejorar las relaciones con los clientes. Una estrategia de vanguardia en tecnología siempre con el cliente en el centro de la actividad.

Por su parte, el acuerdo permite a bp seguir sumando servicios diferenciadores en sus estaciones de servicio, con el objetivo de mejorar su adecuación a los requerimientos del cliente gracias al conocimiento profundo de los mismos. A