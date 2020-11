Petronor confía en obtener fondos europeos para la planta de hidrógeno en Vizcaya

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha afirmado que el proyecto de construir una planta de hidrógeno "no se hace por los fondos europeos", pero confía en que puedan obtenerlos.

En una entrevista a Euskadi Irratia, ha afirmado que la situación derivada de la pandemia es "dura" porque "ha cambiado la vida, las relaciones sociales, y la economía está como está".

López Atxurra ha afirmado que, entre otras cosas, lo que ha hecho la pandemia es poner de manifiesto las debilidades de Europa, que "son su competitividad económica, su fortaleza tecnológica y su competitividad empresarial".

El responsable de la filial del grupo Repsol ha señalado que Alemania y Francia han visto "una oportunidad" y están convirtiendo "la pandemia en su fortaleza y en la fortaleza del sistema tecnológico industrial europeo".

"Nuestra economía está ligada a Francia y Alemania, y si queremos competir y fortalecer nuestra industria, sí o sí nos debemos unir a su política industrial y tecnológica, y situar nuestra posición en ese sistema. Nosotros no tenemos riqueza primaria, y nuestra riqueza es nuestra formación, la capacidad para crear empresas y la capacidad tecnológica, y a eso nos debemos agarrar. Si perdemos eso, este país pierde su identidad", ha advertido.

No obstante, ha señalado que "eso no es suficiente" porque la globalización "pide otro músculo". López Atxurra ha indicado que, si se quiere jugar en la Champions, se necesita "otro entrenamiento y musculación" y cree que eso es lo que necesita la economía vasca. En este sentido, ha lamentado que esa fortaleza "se ha debilitado en los últimos años, y hay que ver por qué pendiente van las empresas".

A su juicio, es el momento adecuado para analizar dónde se está y hacia dónde se quiere ir, ver qué fortalezas y debilidades hay". "Para hacer frente a las debilidades, necesitamos entrenar y avanzar", ha añadido.

En relación a los fondos europeos, López Atxurra ha indicado que el proyecto de hidrógeno de Petronor "se iba a realizar con fondos y también sin fondos".

"No hacemos el proyecto por los fondos, eso lo tengo muy claro. Nuestro proyecto de hidrógeno no está ligado de ninguna manera a los fondos europeos, aunque, eso sí, el hidrógeno es un proyecto estratégico en el ámbito de los fondos europeos, y si Alemania logra financiación a través de esos fondos, ¿por qué nosotros no?", se ha preguntado.

Por otra parte, ha señalado que hay que habilitar una vía para que las pymes tengan una red "para ser fuertes y tengan su capitalización tecnológica". Según ha manifestado, a las pymes "hay que ayudarlas mucho", porque son "muy importantes y claves" en la cadena de la tecnología y de la industria.

"Si no hay pymes, no existe el mundo industrial, y por eso debemos fortalecerlas y darles preferencia. Por eso nuestro proyecto de hidrógeno está unido a 52 empresas", ha indicado López Atxurra, que ha añadido que las pymes son "preferentes y hay que fortalecerlas" porque empresas como Petronor "no tienen futuro, si no tienen al lado una pyme fuerte en tecnología, finanzas e industria".

Descarbonización

En relación a la descarbonización en el sector industrial, ha señalado que en la logística hay una solución y ha destacado que Alemania, Francia y la Comisión Europea han decidido que sea el hidrógeno.

Según ha apuntado, el hidrógeno es una parte del mix energético, pero, para lograr la descarbonización, deben convivir muchas energías y, por eso, "es clave la neutralidad energética".

Tras indicar que el objetivo es la descarbonización y la huella de carbono cero, ha manifestado que, por ello, Petronor apuesta por el hidrógeno en los combustibles sintéticos y en nuestros productos convencionales, para ofrecer "energía descarbonizada a la economía social, a la movilidad y a la transición urbana".

"Nuestros técnicos nos dicen que para finales de 2023 realizaremos la reflexión y viabilidad de la demo, pero yo quiero que sea a mediados de 2023. Nuestro proyecto es importante en el sur de Europa y en el Arco Atlántico. Si el hidrógeno se fortalece en el sistema europeo, y espero que así sea, y vamos a ver que se va a fortalecer, nuestro proyecto va a ser un punto importante", ha afirmado López Atxurra en referencia a su iniciativa de construir una planta de hidrógeno en el Puerto de Bilbao.

"Lo que debemos hacer ahora conceptualmente son dos cosas: innovación tecnológica en la neutralidad tecnológica, sin dogmas, y saber que no hay futuro industrial en la energía sin firmeza tecnológica, y el hidrógeno es una apuesta", ha destacado.

López Atxurra ha manifestado que se debe tomar parte en el fortalecimiento tecnológico europeo y eso supone "inversión, estrategia y firmeza". "Europa no es una casa en la que todos vivimos en Eurodisney, hay competencia interna, y nuestro competidor es, por ejemplo, Polonia, y debemos saber crear un mix energético sostenible y competitivo en la neutralidad tecnológica", ha apuntado.