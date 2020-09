El 81% de los trabajadores del sector del petróleo en alta mar no ven futuro laboral

Más del 80% de los trabajadores de la industria petrolero del Mar del Norte considerarían dejar la industria del petróleo y el gas para trabajar en otro sitio, según un estudio realizado por Platform, Amigos de la Tierra Escocia and Greenpeace Reino Unido.

El Mar del Norte es la región productora de petróleo más crítica de Europa, y destino de inversiones de algunas de las mayores petroleras del mundo, como Shell, Total y Chevron, entre otras.



Casi el 5% de la fuerza laboral del Mar del Norte fue encuestada para el último informe OFFSHORE: Workers' Views on Industry Conditions and the Energy Transition, el cual encontró que la seguridad laboral es una de las principales preocupaciones de los trabajadores petroleros, quienes citaron la baja moral y su creencia de que la industria de los hidrocarburos está llegando a su fin.



La industria del petróleo y el gas del Reino Unido ha luchado por recuperarse después de la caída de los precios del petróleo en 2014, que devastó el mercado laboral en el norte de Escocia. Los precios del petróleo tuvieron una caída asombrosa, cayendo de 115 dólares por barril en el verano de 2014 a sólo 28 dólares por barril en un período de 18 meses. Los precios han luchado por superar los 45 dólares por barril este año y han caído un 40% desde principios de 2020.



A pesar de ello, las grandes petroleras han querido dar una imagen de adaptación e innovación, pero la encuesta ofrece una alternativa muy dura: una de inseguridad permanente, recortes salariales y preocupaciones por el control de calidad.



"[La industria] realmente no ha vuelto del otoño de 2014", dijo Frank, un trabajador de 63 años. "La moral está baja. Conozco tipos que han tenido dos o tres recortes salariales en seis meses, sin negociaciones, nada" en el diario británico The Herald.



La producción en el Mar del Norte alcanzó su punto máximo en el 2000 y desde entonces ha disminuido a un ritmo vertiginoso. Grandes petroleras como la francesa Total, la danesa Orsted, la noruega Equinor, la alemana Wintershall, o la británica Premier Oil continúan explorando en la cuenca, argumentando que se pueden producir miles de millones de barriles más. S

in embargo, algunos también han vendido muchos de sus activos en la cuenca madura a empresas de capital privado. Esto hace temer que extraigan la mayor cantidad de petróleo y gas posible antes de dejar el costoso trabajo de desmantelar las plataformas petrolíferas al gobierno del Reino Unido.



La encuesta sugiere que los recortes que comenzaron en 2014 pueden haber tenido un impacto duradero. No sólo en el nivel de satisfacción laboral, sino en la calidad de las operaciones, lo que es un hallazgo preocupante para los inversores.



"2016 tuvo un gran impacto. Acaba de regresar y parece que estamos repitiendo [el ciclo de 2014]",dijo Steve, otro trabajador de 43 años, para el mismo medio. "Los recortes actuales tienen que tener una consecuencia. Tienes que sacrificar la calidad, el mantenimiento o el nivel de ingeniería - ahora vas a tener que alterar los estándares críticos. Deben hacerlo si [quieren] ahorrar dinero".



Mientras tanto, tres grandes previsiones de demanda fueron revisadas a la baja la semana pasada: la de BP, la OPEP y la AIE. Todos sugieren que la pandemia de coronavirus ha causado una disminución estructural de la demanda en la industria del petróleo y el gas como resultado de un crecimiento económico más lento y de cambios en los hábitos de consumo, como viajes menos frecuentes y trabajo a distancia, lo que ha debilitado la demanda de productos petroleros.



Las economías están luchando por crear planes de recuperación, y se han hecho llamamientos para que dicha recuperación sea una inversión ecológica en tecnología de energías renovables, lo que significa que las oportunidades de empleo en el sector del petróleo y el gas del Mar del Norte podrían reducirse aún más. Un hallazgo de la encuesta mostró que los trabajadores del petróleo estarían dispuestos a trabajar en energía renovable.



"Me gustaría ver que la industria de las energías renovables explote y se convierta en algo de lo que podamos sentirnos orgullosos", dijo Steve, un trabajador de 43 años a los encuestadores.

También "que recupere parte de la holgura del declive del petróleo y el gas".



La industria está bajo una creciente presión para demostrar que está respondiendo a la crisis climática. La Autoridad de Petróleo y Gas, el regulador de la industria, está consultando sobre una estrategia para ayudar a la industria a contribuir a los objetivos de cero neto. El gobierno del Reino Unido ha puesto en marcha una revisión del régimen de licencias de petróleo y gas del Reino Unido.

El gobierno del Reino Unido también está dispuesto a anunciar que dejará de financiar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero, lo que refuerza la opinión de que la industria no puede contar con el apoyo del gobierno.



La encuesta es la primera consulta amplia de los trabajadores en el mar sobre sus medios de vida y el futuro de la industria energética. Platform, Friends of the Earth Scotland y Greenpeace UK instan al gobierno a consultar a los trabajadores del petróleo y el gas en la transición del Reino Unido a la energía renovable.