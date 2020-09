El precio del almacenamiento se 'canibalizará' rápidamente por el diseño del PNIEC

Todos los ojos están puestos en las posibilidades de invertir en nuevas (y no tan nuevas) tecnologías de almacenamiento de energía. Las estaciones de bombeo de centrales hidroeléctricas, el hidrógeno con las pilas de combustible o las tecnologías modulares del ión litio son solo algunos ejemplos de las posibilidades que se abren en ese campo.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Según ha confirmado Javier Revuelta, Senior Principal en AFRY Management Consulting, en el webinar organizado por APPA Renovable, 'Almacenamiento y Vertidos: Impacto en los Precios de los Mercados Eléctricos', "no va a haber almacenamiento en los próximos años porque no salen las cuentas".

Si se cumplen los objetivos de incoporación de 57 GW de renovables en el sistema eléctrico, "aumentarán los vertidos de mercado, es decir, aquella generación de electricidad que se desecha y por tanto, no tiene compensación económica porque no es necesaria".

Estos vertidos aumentarán en la primera mitad del año (especialmente si es un año húmedo), con lo que caerán los precios en el pool. "Los ingresos del almacenamiento se 'canibalizarán' muy rápidamente, es decir, las cuentas para instalar baterías no salen, los ingresos serán mucho menores a la ambición prevista".

El Gobierno presentará la Hoja de Ruta del Hidrógeno para septiembre y una Agenda Sectorial

Capacidad y coste de instalación

En su opinión, "hay muchas discrepancias sobre la penetración del almacenamiento en el sistema eléctrico español. De hecho, nuestros estudios señalan que no se pondrán en marcha nuevos MW de tecnología modular hasta dentro de 2 o 3 años, tampoco baterías hasta dentro de 4".

"Si hablamos de bombeos, no se los espera hasta dentro de 8 o 10 años, pero en el caso del hidrógeno, hasta más allá de 2050 no será una realidad", puntualiza, y es que "a día de hoy no hay necesidad adicional de añadir nuevos MW de baterías".

Es difícil hablar de un desarrollo rápido del almacenamiento en España si no se aplica algún tipo de pago por capacidad para estas instalaciones o si no se convocan unas subastas específicas para ellos.

Según Revuelta, los ingresos que recibirán estos proyectos por la venta de su energía no serán suficientes para cubrir su rentabilidad, de ahí la necesidad de aplicar algún tipo de incentivos regulatorios.

Objetivo 2030: 11 GW más en almacenamiento

El PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) prevé que en 2030 se cuente con 3,5 GW de bombeos hidráulicos y 2,5 GW para baterías, además del almacenamiento que aportará los 5 GW de nuevas centrales termosolares.

"Si queremos que el mercado invierta en estas nuevas tecnologías tiene que subir sí o sí el precio del gas, para que se puedan acometer las inversiones que necesita el sector".

Hasta la fecha, la energía ha estado sometida a los vaivenes de los precios volátiles de los combustibles fósiles, "y ahora también hay que contar con el precio del CO2".

Para el experto, "a día de hoy está influenciado por movimientos especulativos pero aún está en niveles muy bajos, en los próximos años experimentará una gran subida aunque es difícil calcular cuánto porque es un mercado muy sensible a las decisiones políticas de reducción de emisiones".

Cerrar nucleares y ciclos combinados de gas

Otro tema muy controvertido y de gran incertidumbre, a palabras del experto, es el cierre de las centrales nucleares. "Cuestionamos el plan del Gobierno porque no tiene ninguna validez legal, no hay seguridad de que vaya a llevarse a cabo si cambia la orientación política del Gobierno en los próximos años. Todos sabemos que otros partidos quieren otro calendario".

Y como la tecnología nuclear en España es gemela a la de EEUU, donde se ha alargado la vida útil de sus plantas a 60 años e incluso en algunos casos a 80 años, "porque es técnicamente posible", entiende que "nos vamos a encontrar con dificultades técnicas y logísticas de cerrar todas en los próximos 10 años".

Otra tecnología a la que el almacenamiento puede sustituir es a los ciclos combinados de gas, que actualmente son los que están dando respaldo a la generación renovable y que cubren las necesidades de seguridad de suministro de la red eléctrica. "Tampoco se espera que se cierren en los próximos años".

"Y solo si se cierran las nucleares y los ciclos se podría abrir la puerta a un mercado de almacenamiento rentable", concluye Javier Revuelta.