La matriz de Abengoa no podrá participar en AbenewCo si no equilibra su patrimonio

Abengoa S.A. no goza de su mejor salud y la Covid-19 no es la causa principal. El líder del grupo, Gonzalo Urquijo, dibuja hoy la situación actual de la sociedad matriz que, con un patrimonio neto negativo de 388 millones, podría perder su última oportunidad de vida: si no soluciona su desequilibrio patrimonial no podrá participar en AbenewCo 1.

En una presentación comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo sevillano hace una clara radiografía de cómo la sociedad matriz pasa de un patrimonio positivo a una herida de gravedad, situación que le ha llevado a pedir el preconcurso de acreedores para salvar su matriz y no perjudicar su plan de rescate.

En este sentido, la gran compañía de ingeniería y energías ya informó de que Abengoa S.A. contaría con un 3,5% del capital social de AbenewCo 1, grupo que recibirá toda la financiación acordada en la reestructuración anunciada. Sin embargo, apunta desde el grupo, la matriz tendrá dicha participación “siempre y cuando haya podido solucionar su desequilibrio patrimonial o se llegue a un resultado similar mediante un convenio anticipado”.

Apuntan también que el importe remanente de deuda de Abengoa S.A., que alcanza los 153 millones, no podrá solucionarse mediante el plan de proveedores de AbenewCo 1 u otros acuerdos. “Se convertirá en préstamos participativos con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial”, afirman desde la compañía.

A cierre de 2019, Abengoa tenía un pasivo total 1.016 millones, incluyendo 593 de deuda con empresas del grupo que está previsto que sean condonados en el momento de la conversión de los instrumentos de capital. En este sentido, existen restricciones de envió de fondos desde AbenewCo a Abengoa y solo se permite para el pago de determinados gastos que se consideran de interés del todo el grupo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

