La carta resiste: así mantienen con vida las energéticas y la banca este servicio de Correos

La razón de ser de Correos está en la carta. Ese es su negocio más tradicional y el más amenazado en los últimos años por otras herramientas de comunicación surgidas más recientemente, como Whatsapp o el email. Eso hace que se envíen cada vez menos cartas y que esta vía de comunicación sólo resista gracias a determinados servicios de empresas.

En España, un 80,6% de las personas reconoce no haber recibido ninguna carta en el segundo semestre de 2022 (este porcentaje era del 59% en 2015), mientras que el 78,6% no ha recibido ninguna carta de otro particular (63% en 2015), según se desprende del Informe Anual del Sector Postal 2022 publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Está claro que el envío entre particulares se reduce. Pero cuando se trata de cartas con origen en empresas o suministradoras de servicios, el porcentaje de personas que no ha recibido ninguna es del 46,7% del total (el 27% en 2015). Entre las personas que recibieron alguna carta, lo más habitual (28,6%) es la recepción de entre 2 y 5 cartas de este tipo de remitentes.

¿Qué empresas mandan estas cartas? Principalmente entidades bancarias, eléctricas y de telecomunicaciones. De todas ellas, la factura de la luz es la que más llega en formato de papel a los hogares españoles, al menos a un 36,3%. Le sigue la factura del gas (35,1%), las comunicaciones del banco (25,4%) y las facturas de telefonía (17,6%).

Estas empresas siguen ofreciendo este servicio porque no todo el mundo tiene acceso a Internet o se maneja bien con las nuevas tecnologías (especialmente la población de mayor edad). No obstante, el porcentaje de hogares que reciben estas comunicaciones de forma electrónica siempre supera al de la carta en papel. De hecho, hay casos en los que se recibe la factura por las dos vías.

Por otro lado, el 39,4% de las personas asegura haber recibido alguna notificación administrativa (el 44,5% en 2015).

Además, enviar cartas es una de las razones que lleva a acudir a las oficinas de Correos y eso que dos de cada tres ciudadanos no visitaron ninguna en el segundo semestre de 2022. Dentro de los que sí realizaron alguna visita, los motivos fueron: la recogida de paquetes (53,4%), el envío de cartas (26,8%) y el envío de paquetes (17,7%).

Diversificación

A pesar de que la carta resiste, el negocio está en sus horas más bajas. Ya lo dijo Juan Manuel Serrano, presidente de Correos durante la tercera edición del Wake Up! Spain, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I. “El negocio postal lleva años en declive y la pandemia y la guerra han hecho que vaya a peor”, señaló. Y, como datos, destacó que en 2018 se enviaron en España 11 millones de cartas, cifra que baja a los 4 o 5 millones en la actualidad.

“Hablamos de la desaparición de más del 50% del negocio en cinco años”, dijo. De ahí que a la empresa pública no le haya quedado más remedio que diversificar su negocio y tirar del ecommerce, la logística, los cajeros automáticos, la venta de seguros, la carga aérea…

Sector postal

La situación del negocio de la carta se engloba en un mercado postal en el que en 2022 se gestionó un total de 2.535 millones de envíos, por lo que se ingresaron 7.746,6 millones de euros. Ello supone un descenso del 10,1% en envíos y un aumento del 0,4% en ingresos respecto de 2021. Un 59% del total de esos envíos fueron en el segmento postal tradicional y un 85% de esos ingresos fueron en el segmento de mensajería y paquetería.

El negocio de las cartas y las tarjetas postales ordinarias fue el principal producto del servicio postal tradicional (el 77,6% del total de envíos) y el flujo nacional continuó siendo en 2022 el más habitual (el 93,7% del total de envíos).

