Empresas del gran consumo reclaman un IVA superreducido para productos frescos "durante la crisis"

Las empresas de gran consumo critican el aumento de la recaudación del Gobierno ante la inflación y la previsión de un fin de año "sombrío". Ante ello, reclaman garantizar el poder adquisitivo con un IVA superreducido "mientras dure la crisis" para los productos frescos como carne, pescado, frutas y hortalizas.

Así lo ha reclamado el presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, Aecoc, Ignacio González, durante su intervención en la 37ª edición del Congreso de Gran Consumo que se celebra en Santiago de Compostela.

Además del IVA superreducido, también ha pedido deflactar el IRPF para ayudar a la clase media española así como posponer la entrada en vigor de nuevos impuestos como el relativo al plástico de un solo uso.

[La diferencia de precio entre el campo y el 'súper' se acorta: la distribución absorbe parte de la subida en origen]

Aunque ha considerado que "ningún país" puede evitar que el momento convulso en el que nos encontramos a causa de la guerra en Ucrania impacte en sus cadenas de suministros, ha resaltado que pueden adoptar medidas que condicionen el impacto en las cadenas.

El sector aprecia "signos de debilitación" y "desconfianza" en el consumidor y considera que el ahorro "ha descendido a nivel prepandemia". "Es el ahorro el que está pagando la inflación", ha apuntado González.

¿Subidas salariales?

Como consecuencia, la patronal cree que la confianza del consumidor está "bajo mínimos" y aboga por trabajar para recuperarla. "No estamos en su contra, somos el 25% del PIB español y el primer empleador en la España vaciada", ha asegurado.

Aunque no se ha mostrado en contra de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha reclamado ganar productividad y luchar contra el absentismo. A pesar de ello, ha advertido que las subidas salariales "pueden hacernos entrar en una espiral inflacionista".

[Cada vez comemos menos pan en casa: el consumo cae en 20 kilos por persona en las últimas dos décadas]

Por otro lado, el presidente de Aecoc ha insistido en que la cadena de valor "no puede seguir soportando la escalada de costes". Ha puesto como ejemplo la subida de precios mundiales de las materias primas desde 2021 que la ha achacado a tres razones: la reactivación mundial tras la Covid; la caída de producción por sequías y plagas y, por último, la invasión rusa de Ucrania.

A pesar de ello, ha asegurado que en España los alimentos han subido menos que en los países europeos del entorno. "La distribución es altísimamente competitiva, tenemos un fenómeno único que son las tiendas de proximidad y los supermercados regionales que garantizan la no especulación de precios", ha apuntado González.

Ignacio González durante la apertura del Congreso de Aecoc. Aecoc.

González asegura que la gran distribución está "contrayendo sus márgenes" y lamenta que existan "acusaciones de que el sector no se está esforzando". "No somos culpables sino víctimas, no nos estamos beneficiando de esta situación", ha remarcado.

Otro punto en el que ha reparado ha sido los nuevos impuestos como el del plástico de un solo uso y la "proliferación y cambios constantes que fomentan un clima de inseguridad". Por último, desde Aecoc han insistido en la necesidad de que los consumidores recuperen el poder adquisitivo para dinamizar el consumo.

