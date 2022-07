España, paraíso de la cerveza sin alcohol: ¿qué y quién está detrás del éxito de las 0,0?

Si hablamos de cerveza, inevitablemente nuestra cabeza nos traslada a Alemania. Son los que más producen en Europa, aunque España es el tercer productor tras Polonia. Pero hay algo en lo que nuestro país gana a alemanes y polacos: somos el país europeo donde más cerveza sin alcohol se consume. De hecho, en los últimos años la estrategia de las grandes cerveceras (Mahou, Heineken, Damm o Estrella Galicia) ha sido la de apostar por este segmento, creando incluso nuevas categorías.

En concreto, España cuenta con el porcentaje de consumo de cerveza sin alcohol más alto de Europa con un 13% del total de cerveza consumida, según los últimos datos publicados por el Panel del Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020). Datos que podrían verse afectados por los efectos de la Covid en el próximo informe que se presentará este mes. También somos los primeros productores.

De hecho, de acuerdo con los datos extraídos de un informe de Mikroscopia-40dB, un 41% de los españoles consume, habitual u ocasionalmente, cerveza sin alcohol. Esta cifra se incrementa en siete puntos porcentuales entre los consumidores de cerveza tradicional: cerca de la mitad (48%) de estos también consume en algún momento la opción Sin.

El origen

Y es que esta cerveza lleva en España 46 años. En este segmento hay varias pioneras. En 1976, Cruzcampo lanzó al mercado Cruzcampo Sin, su primera cerveza sin alcohol. Ese año también se lanzó la Ámbar Sin, de la fábrica de cervezas La Zaragozana.

Aquella época era la España del ‘copa y puro’ por lo que costó introducir esta cerveza en el mercado y que el consumidor no se sintiera avergonzado al beberla. Pero la preocupación por la conducción bajo los efectos del alcohol le dio un pequeño empujón.

Por ello, el primer eslogan comercial que se utilizó para la venta de Ambar Sin decía ‘Para beber el doble sin ver el doble’. Además, se eligió el azul en la etiqueta porque aportaba calma. Etiqueta que a día de hoy se mantiene.

De hecho, desde la compañía explican en su web que la exportación de Ambar Sin a los países árabes, muy exigentes con la ausencia de alcohol en la bebida, hizo que se perfeccionase la fórmula eliminando por completo el componente alcohólico. Se lanzó entonces la primera 0,0% del panorama nacional en el año 1989, que recibiría el certificado Halal.

Los siguientes años, el resto del sector lanzó sus propias cervezas Sin. Por ejemplo, Mahou lanzó su variedad en 1990. Y aunque parece que la compañía llegó algo tarde a esta tendencia, el grupo cervecero madrileño tiene el honor de haber creado otra variedad dentro del segmento.

Mahou 0,0 Tostada.

En 2017 lanzó al mercado Mahou 0,0 Tostada. Una propuesta pionera que marcó tendencia. “Mahou 0,0 Tostada, que en 2022 cumple cinco años en el mercado, ha obtenido excelentes resultados desde su lanzamiento. Consiguió posicionarse como la cerveza líder de la categoría sin alcohol en menos de tres años desde su llegada al mercado”, señalan fuentes de la compañía.

Mahou asegura que en 2021 continuó su buena evolución, alcanzando un crecimiento de dos dígitos en volumen de ventas, debido, en gran parte, a la recuperación del consumo en la hostelería.

Y las referencias de esta variedad se han convertido en la apuesta de muchas cerveceras, que incluso la han exportado. Tal es el caso de la Heineken 0,0, que se creó en España y ahora está presente en más 176 países, según datos aportados por la compañía.

“Tenemos el compromiso de tener variedades 0,0 con todas las marcas core y de dedicar un 10% de nuestra inversión en medios a promover el consumo moderado y de cerveza sin alcohol. Rafa Nadal, nuestro embajador de Amstel Oro 0,0, es un ejemplo”, explican desde la compañía.

Rafa Nadal, protagoniza la nueva campaña de Amstel Oro 0,0 en España como embajador del disfrute responsable.

Y recientemente, Hijos de Rivera lanzó su apuesta. Estrella Galicia 0,0 incorporó a dos nuevos miembros a su familia cervecera: Estrella Galicia 0,0 Tostada y Estrella Galicia 0,0 Negra. De este modo, Hijos de Rivera refuerza su presencia en este segmento dando así respuesta a las tendencias del mercado y a la creciente demanda de más variedad.

El grupo Damm también las tiene entre su porfolio, donde cuenta con tres referencias: Free Damm, Free Damm Limón y Free Damm Tostada. “Los ingredientes con los que se elabora Free Damm son exactamente los mismos que se utilizan para elaborar cervezas con alcohol”, señalan desde la compañía.

La única diferencia se encuentra en la técnica de elaboración, que en el caso de la cerveza 0,0% introduce un proceso de destilación al vacío que elimina el alcohol de la cerveza.

La clave del éxito

Pero ¿cuál es la razón que hace que en España se consuma mucha cerveza sin alcohol? La patronal del sector, Cerveceros de España, cree que estos datos son el reflejo de la “alta calidad y de la fuerte apuesta por la innovación de las cerveceras españolas”, así como de los hábitos y consideraciones que tienen los españoles con esta bebida: no buscan el contenido alcohólico, ni siquiera en su baja graduación. Ahora se busca un estilo de vida más saludable.

“Es por eso por lo que esta variedad se ha convertido en algo tan popular en los últimos años y por lo que los consumidores de cerveza lo son también de sin alcohol, eligiéndola como una alternativa segura”, añaden fuentes de la patronal cervecera.

Más allá del consumo, la percepción de la categoría de cervezas 0,0 también ha cambiado. De ser catalogada como funcional, ha pasado a ser definida como mucho más emocional y ser considerada un Guiltless pleasure para aquellos que no quieren o no pueden consumir alcohol, pero no quieren renunciar al sabor ni a integrarse en la experiencia cervecera.

