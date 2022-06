Tendam no cobrará por las devoluciones 'online' y decidirá en octubre qué hacer con las tiendas de Rusia

Tras volver a beneficios en su último ejercicio fiscal, Tendam (Cortefiel, Springfield, Women’secret y Pedro del Hierro, entre otras marcas) encara una segunda mitad de año con varios frentes abiertos, pero con muchas cosas claras. La primera es que seguirá apostando por su ecosistema de marcas, donde la parte digital es muy importante. De ahí que se desmarque de una parte del sector y no vaya a cobrar por las devoluciones online.

En eso Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam, es rotundo en una entrevista en EL ESPAÑOL-Invertia: “No, no tenemos planteado hacerlo porque nuestro porcentaje de devolución es del 21% y el sector está por encima del 30-35%”.

“Es más efectivo disminuir el nivel de devolución que hacer pagar al cliente. La devolución indica insatisfacción”, añade. En su caso reconoce que juegan con dos bazas. Una que no venden moda fash fashion y otra que cuenta con un club de fidelización que supera los 30 millones de suscriptores en el mundo que conocen cuál es su talla a la hora de pedir online.

Cortefiel Europa Press

Una medida que dista de la que ha puesto en marcha Inditex y que se suma a la estrategia de Tendam en el mundo digital, donde la venta online sigue disparada. En 2021, creció un 30,4% y ya representa casi el 19% de las ventas totales, que fueron de 1.113,4 millones de euros. El directivo vaticina que seguirá “creciendo a doble dígito” y “sin sacrificar rentabilidad”.

Presencia en Rusia

Y una de las grandes decisiones que tomarán llegará en octubre, cuando la compañía textil decida qué hacer con los 50 establecimientos cerrados temporalmente tras la invasión rusa a Ucrania. “En el segundo semestre tendremos que tomar una posición”, reconoce el directivo.

Y hay tres opciones: franquiciar la red, abrir las tiendas o directamente venderlas. De momento, la decisión no está tomada, ya que “queremos ver cómo evoluciona la realidad de los hechos”, asegura. No obstante, el impacto en sus cuentas del cierre en Rusia representa solo un 2% de las ventas y un 2% del ebitda.

Una tienda de Springfield. Tendam.

Octubre también será un mes importante para Tendam puesto que empezarán a testar un piloto para que todas las marcas de terceros de su marketplace se puedan vender de forma digital en las tiendas de Springfield. Para Jaume Miquel es “una oportunidad de servicio importante en ciudades de menos de 50.000 habitantes, donde el abanico de marcas y productos es más limitado”.

Por esas fechas, la empresa seguirá lidiando con una inflación que no ha dejado de crecer. No obstante, el CEO del grupo afirma que han absorbido las tensiones en las entregas y costes. De hecho, la compañía ya ha aplicado un incremento de precios selectivo del 5%.

Bolsa

Todo ello tras dejar atrás los rumores que siempre acompañan a la empresa, como las especulaciones sobre una venta de Tendam a El Corte Inglés. Ante esto, Jaume Miquel es claro: “Nunca hubo una oferta por parte de El Corte Inglés”. No obstante, reconoce que con todos los operadores del sector tienen conversaciones fluidas y, concretamente, con los grandes almacenes “hablamos de qué tipos de alianzas podía haber comercialmente”. Pero repite: “Nunca derivaron en ningún tipo de oferta”.

[El sector textil se mueve: la recuperación coloca a Tendam y Scalpers en el radar de posibles compradores]

Lo mismo ocurre con una hipotética salida a Bolsa que lleva años sonando en el sector. “Lo que le interesa a la empresa y al accionariado (formado por los fondos PAI y CVC) es que la compañía tenga un modelo de negocio sólido”, añade.

350 marcas en 2025

En paralelo, el grupo sigue con el plan de transformación Tendam 5.0. Con este ha redefinido su papel en la industria de la moda para liderar el futuro basándose en un ecosistema omnicanal a través de marcas propias, nuevas marcas incubadas y marcas de terceros.

Arrancaron en otoño-invierno de 2020, en plena pandemia, dando un giro a toda su estrategia e introduciendo 13 nuevas marcas de terceros. El pasado año cerraron con 70 y para este año esperan contar con 150. Aunque el objetivo final es alcanzar los 350 en 2025.

El modelo persigue una conexión perfecta entre lo digital y lo físico, donde la tienda se convierte en un verdadero centro conectado de todas las iniciativas digitales. Y de momento parece que los resultados acompañan. “El 20% de las ventas digitales se originan en tienda física”, asegura el presidente del grupo textil.

[Tendam diseña el 'retail' del futuro: así se incubó su transformación “más radical”]

Y en cuanto a las marcas propias lanzadas al mercado, los resultados también se califican de “positivos”. El año pasado lanzaron Hoss Intropia, High Spirits y Slowlove (fundada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez). “Las tres marcas generaron un 9% de ebitda sobre ventas y ahora estas marcas están en proceso de crecimiento”, señala. Así, la expectativa es que crezcan este año entre un 50-70% cada una.

Este 2022 han lanzado la marca de ropa deportiva Dash and Stars, tal y como avanzó este medio. Y para 2023, la previsión es lanzar otras dos más. El objetivo es llegar hasta las nueve u once en 2024. “Mi perspectiva es que tres o cuatro consigan un tamaño entre 50 y 100 millones; otras tres o cuatro entre 20 y 50 millones; y habrá otras que no acertemos”, avanza.

Pero esta estrategia no impide que el grupo siga abriendo tiendas. Actualmente cuenta con 1.805 puntos de venta físicos. De ellos, 1.200 son de gestión propia. “Ya en el último trimestre del ejercicio pasado el balance entre aperturas y cierres fue positivo”, asegura Jaume Miquel, quien recuerda que en 2016 y 2017 realizaron un saneamiento de la red.

Resultados positivos

Desde la compañía se muestran satisfechos con el cierre del ejercicio 2021 (entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022). Ayer anunciaron un resultado neto de 54,1 millones de euros frente a las pérdidas de 109 millones del año anterior. Resultado muy cercano a los 56,9 millones registrados en 2019, según datos aportados por la compañía.

La textil obtuvo unos ingresos totales de 1.113,4 millones de euros (un 43,3% más) creciendo de forma consistente en todos los canales y marcas. A superficie comparable las ventas crecieron un 22,9% versus el 2020, según comunica la empresa en un comunicado.

Sigue los temas que te interesan