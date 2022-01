Primark, Tendam, H&M y Levi impulsan la recuperación del sector textil

Las cifras positivas vuelven a acaparar las cuentas de las marcas que forman parte del sector textil. Primark, H&M, Tendam y la estadounidense Levi Strauss & Co han anunciado ventas superiores a las registradas durante el ejercicio del 2020 marcado por la crisis del coronavirus y sus restricciones.

Uno de los players más importantes del sector es, sin duda, Primark. La reina del low cost ha finalizado el periodo entre octubre de 2021 y enero de 2022 con una subida interanual de las ventas del 36%, hasta 2.672 millones de libras (3.208 millones de euros). Sin embargo, respecto al mismo periodo de 2019, la empresa ha reducido su cifra de negocio un 5%.

La compañía ha señalado que las ventas en las tiendas ubicadas en parques comerciales continúan superando a los establecimientos ubicados en el centro de las ciudades. En los últimos dos años, Primark ha abierto 25 puntos de venta y ha ampliado su superficie comercial un 7% durante el periodo.

En Reino Unido, la facturación de Primark entre octubre y enero se elevó respecto a un año atrás pero registró una caída del 10% en comparación a 2019 debido a “la caída del tráfico comercial como resultado de la nueva variante de coronavirus ómicron”.

En el resto de Europa, la cifra de negocio del grupo también creció respecto al mismo periodo de 2020 pero se situó por debajo de 2019, con una caída de las ventas like for like del 14%. Sin embargo, las ventas totales solo se redujeron un 2% entre octubre y enero frente al mismo periodo de dos años atrás debido a un incremento de la superficie comercial del 12%.

Estados Unidos ha sido el único mercado donde Primark ha superado los niveles prepandemia. Entre octubre y enero, el gigante registró un incremento de su facturación del 37% en el mercado frente al mismo periodo de 2019.

H&M

Otra de las marcas protagonistas del sector a nivel mundial es Hennes & Mauritz (H&M). La sueca anunció que obtuvo un beneficio neto de 11.010 millones de coronas suecas (1.052 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que concluyó el pasado mes de noviembre, lo que supone casi nueve veces más que el resultado de 1.243 millones de coronas (119 millones de euros) anotado en el ejercicio 2020.

De esta forma, las ventas de H&M entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 alcanzaron los 198.967 millones de coronas suecas (19.018 millones de euros), un 6,4% más que en el ejercicio precedente.

En el último trimestre de su año fiscal, la firma escandinava obtuvo un beneficio neto de 4.621 millones de coronas (442 millones de euros), un 86% más, mientras que sus ventas netas crecieron un 8,1% anual, hasta 56.813 millones de coronas (5.430 millones de euros).

En España, el mayor competidor europeo de Inditex incrementó un 7% sus ventas, hasta 1.634 millones de coronas (156 millones de euros), situándose como el noveno mercado por ingresos para la multinacional. Al cierre del cuarto trimestre fiscal, H&M contaba en el país con 146 tiendas, después de la apertura de un establecimiento y el cierre de nueve.

Tendam

Por su parte, Tendam (dueño de Cortefiel, Springfield y Women’secret, entre otras marcas) ha cerrado los nueve primeros meses del ejercicio superando las ventas y el resultado precrisis.

Entre enero y noviembre de 2021, las ventas a superficie comparable crecieron un 22,2% frente a 2020 y un 0,7% respecto a 2019. Solo en el tercer trimestre, la empresa facturó 258,8 millones de euros, un 31,3% más que en 2020 y un 1% más que antes del estallido de la pandemia.

También la rentabilidad ha mejorado respecto a niveles prepandemia. El margen bruto se incrementó en un punto respecto a 2020, hasta el 66,2%. El resultado bruto de explotación (ebitda) recurrente se situó en 63,5 millones de euros en el tercer trimestre, un 78,3% más que en el mismo periodo de 2020 y casi el doble que en 2019. En términos comparables, descontando el efecto de la Niif16, el ebitda recurrente aumentó un 3% sobre el tercer trimestre de 2019.

El beneficio antes de impuestos también superó los niveles precrisis, situándose en 11,2 millones de euros. En el acumulado de los nueve primeros meses del año, el resultado antes de impuestos fue de 38,6 millones, un 4,3% más que en 2019.

El online avanzó un 29,5% interanual en los nueve primeros meses. Solo en el tercer trimestre, coparon ya el 19% de las ventas en España.

Levi Strauss

Mientras que Levi Strauss, compañía estadounidense de denim, ha finalizado el ejercicio de 2021 con un crecimiento de sus ventas del 29%, hasta 5.764 millones de dólares (5.180 millones de euros). Con este crecimiento, la empresa ha regresado a los niveles prepandemia.

En 2021, el beneficio de Levis Strauss se situó en 554 millones de dólares (497 millones de euros), frente a las pérdidas de 127 millones de dólares registradas en el ejercicio anterior. En 2021, el margen operativo de Levi Strauss se situó en el 11,9%.

Destaca que solo en el último trimestre del año pasado, la compañía registró una cifra de negocio de 1.685 millones de dólares, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior y superando en un 7% los ingresos del último trimestre de 2019. Entre septiembre y noviembre, la empresa registró un beneficio neto de 153 millones de dólares, frente a los 81 millones del mismo trimestre de 2020 y 108 millones del mismo periodo de 2019.

Además, las ventas procedentes del canal digital registraron un crecimiento del 22% respecto al último trimestre de 2020 y se situaron un 69% por encima de las ventas del mismo periodo del ejercicio 2019. Los ingresos procedentes del canal multimarca también se vieron aumentados en un 20% más respecto a 2020 y un 1% más que en 2019.

