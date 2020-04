Tendam garantiza el 100% del salario de abril tras el ERTE y ofrece anticipos de nómina

La dirección del Grupo Tendam ha anunciado este lunes que en abril mantendrá el complemento de las prestaciones de desempleo de la misma manera que en el mes de marzo y se pondrá a disposición de los 7.000 empleados afectados por el ERTE un anticipo máximo de 300 euros, según una carta a la que ha tenido acceso Invertia enviada a colaboradores y trabajadores por Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam.

En dicha misiva también comunican que la plantilla puede acceder a microcréditos a tipo de interés 0, debido a que hasta principios de mayo no se van a percibir las prestaciones por desempleo, pero sin indicar hasta qué importe como máximo se van a conceder.

En cuanto a la situación financiera de la compañía, en específico su liquidez, reconocen que el plan de contingencia está ya implantado tanto a nivel de gastos como de inversiones, mientras que "el canal online continúa 100% operativo y en franca mejoría".

Desde Tendam aseguran que “ya estamos trabajando en este escenario, asegurando disponibilidad de medidas de protección (mascarillas, guantes, geles…) y protocolos específicos para garantizar un entorno protegido y saludable, en el que apetezca comprar y atender de nuevo al cliente”.

"Nuestro mayor compromiso es el de mantener la compañía sana, entendiendo como tal la salud de nuestros empleados, clientes y familiares y en el contexto empresarial, mantener la compañía saneada. Y adoptaremos todas las medidas necesarias para llevar a cabo nuestro objetivo", sentencia en la carta el consejero delegado de la firma.

CCOO reclama más medidas

Grupo Tendam atiende parcialmente así las reivindicaciones expuestas por CCOO desde el principio de la crisis sanitaria a las grandes marcas del Comercio Textil, explican desde el sindicato.

“Lamentamos, sin embargo, que no haya existido ningún tipo de diálogo con la representación sindical, y que no se haya dado respuesta a las otras propuestas que CCOO ha planteado junto con el resto de organizaciones sindicales mayoritarias en la empresa para que las condiciones laborales no se vean mermadas”, argumentan.

Para ello, desde CCOO reclaman el devengo del 100% de las pagas extras y del 100% del periodo vacacional; así como que la empresa adelante las cuantías de las prestaciones por desempleo en su integridad y se prevea un nuevo calendario vacacional.