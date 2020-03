Primark asume los salarios de los empleados en España sin ERTE (de momento)

En medio del aluvión de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se están anunciando en el sector textil, Primark hará frente al cierre de tiendas con el pago del salario de todos sus empleados en España (casi 8.000) sin poner en marcha ningún despido temporal; al menos de momento.

Así lo confirman fuentes sindicales a Invertia. El pasado 13 de marzo, Primark comenzó a cerrar tiendas en Madrid, La Rioja y País Vasco; y el sábado hizo lo propio con las restantes en toda España, donde cuenta con 47 establecimientos siendo el de Gran Vía (Madrid) su mayor icono.

Tras esta medida, comunicó a sus empleados que “harían frente al coste de la misma” y no aplicará un ERTE -igual que ha garantizado Inditex-. Además, resulta curioso ya que Primark no tienen venta online y, por tanto, no puede ni tan siquiera paliar la caída del negocio con las ventas a través de Internet.

No obstante, los sindicatos no descartan que desde la dirección en Dublín (Irlanda) no cambien de opinión y se acojan a la medida del Gobierno anunciada el pasado martes. Esta permite flexibilizar los despidos temporales a las empresas para permitir el cobro de la prestación por desempleo sin cumplir el requisito de carencia a los afectados por los mismos y sin consumir los derechos de prestación ya acumulados.

Desde Associated British Foods (ABF), propietario de Primark, considera demasiado prematuro ofrecer sus previsiones para el resto de su ejercicio fiscal como consecuencia del impacto de la epidemia de Covid-19 en las ventas de la la firma textil, que ha cerrado sus tiendas en España, Italia, Francia y Austria.

Primark en España

En España, el negocio de Primark es muy importante y para este año la apuesta era grande. ABF pretendía abrir 19 nuevos establecimientos a nivel global, con Francia y España como los dos mercados que más superficie de venta ganarán en 2020. Los tres centros que abrirá en España son los de Bilbao (Gran Vía), Barcelona (Plaza de Cataluña) y Sevilla (centro comercial Lagoh).

Las ventas de la cadena textil Primark registraron un crecimiento del 4,2% en su último año fiscal, que finalizó en septiembre de 2019, hasta 7.792 millones de libras (9.024 millones de euros) gracias al incremento de la superficie de venta.