OHLA se deja 31 millones en indemnizaciones a sus CEO durante la última década

"Motivos personales". Esta es la causa que alegó José Antonio Fernández Gallar para dejar su cargo de consejero delegado en OHLA en la última junta de accionistas. Con sus despedidas, son cuatro los consejeros delegados que han pasado por OHLA (antes OHL) durante la última década: Josep Piqué, Tomás García Madrid, Juan Osuna y Fernández Gallar. Y su adiós le ha supuesto a la compañía un desembolso de 31 millones de euros en indemnizaciones.

Siguiendo el orden cronológico, Josep Piqué estuvo como consejero delegado entre octubre de 2013 hasta junio de 2016. En total, 32 meses. Su predecesor en el cargo, Francisco Marín Andrés, había estado 19 meses.

Piqué abandonó la compañía, entonces presidida por los Villar Mir, con una indemnización de 2,54 millones de euros en los bolsillos. De dicha cantidad, dos millones se debieron a una cláusula por la que no podía ir a la competencia durante un periodo de dos años.

Más y mayores indemnizaciones

El sustituto de Josep Piqué en la entonces OHL fue Tomás García Madrid, que ocupó el sillón durante 16 meses (de junio de 2016 a octubre de 2017). En su caso, y por el mismo concepto, percibió 6,2 millones de euros.

Peccata minuta si se compara con la indemnización que acabaría en manos de su relevo: Juan Osuna. Sólo estuvo ocho meses en el cargo lo que no fue óbice para que marchara con 19,5 millones de euros. De esa cantidad, 18 millones de euros fueron por la venta de la filial de Concesiones al fondo IFM. Como curiosidad, fue allí su siguiente destino porque no percibió suma alguna por un compromiso de no competencia, lo que desencadenó una posterior ‘guerra’ de denuncias.

Ha sido José Antonio Fernández Gallar quien ha batido el récord en cuanto a estancia en el puesto respecto a sus antecesores. Llegó al cargo de consejero delegado en junio de 2018 sustituyendo a Juan Osuna.

Su compensación también será millonaria: 2,8 millones de euros brutos. Eso sí, con la condición de que no trabaje en el sector o en otros con actividades similares durante un año. De incumplir dicha condición, deberá devolver lo cobrado más un 25% en concepto de indemnización. Asimismo, la empresa ahora presidida por Luis Amodio podría reclamar daños y perjuicios.

Fernández Gallar, de 65 años de edad, ha desarrollado gran parte de su carrera en el negocio inmobiliario del Grupo Villar Mir, hasta que accedió al puesto de CEO en la entonces OHL.

Durante los cinco años que ha estado al frente, la ya OHLA ha reducido en un 37% su deuda bruta y las ventas se han impulsado un 12%. Asimismo, el Ebitda ha pasado del terreno negativo (-500 millones) al positivo (114 millones en 2022), la cartera se ha impulsado un 15% y la contratación de proyectos en un 60%.

